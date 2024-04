L’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (AAGT) a entamé, le vendredi 12 avril, des discussions avec des entreprises de conception et de construction au sujet de l’ILIA (Investissement à long terme dans les installations et les aérogares) à Pearson sur l’approvisionnement, la planification et la vision du programme.

L’ILIA est un plan d’immobilisations qui s’étale sur plus d’une décennie et qui prévoit l’investissement de milliards de dollars dans les installations de l’aéroport Pearson dans le cadre de plusieurs programmes de construction visant à préparer le plus grand aéroport du Canada aux défis et aux possibilités des années à venir et au-delà.

Les dirigeants ont lancé la première phase d’un processus d’approvisionnement dans le cadre d’un forum de l’industrie pour 700 participants d’entreprises de conception, de construction et de technologie. L’aéroport Pearson a répondu aux besoins des passagers en déployant des ressources extraordinaires dans bon nombre de ses installations vieillissantes, ce qui n’est pas une solution durable avec un trafic de passagers qui devrait atteindre environ 65 millions par an d’ici le début des années 2030.

L’aéroport Pearson fait des investissements judicieux pour répondre à la demande croissante de passagers et satisfaire leurs attentes, en mettant l’accent sur l’abordabilité, la conception intelligente et la durabilité.

« Grâce à l’ILIA, nous offrirons une expérience passager de calibre mondial, intégrerons une architecture intelligente, libérerons le potentiel numérique du transport aérien et progresserons vers un avenir carboneutre, a déclaré Deborah Flint, présidente et chef de la direction de l’aéroport Pearson.

Ces plans sont ancrés dans notre ambition de construire un aéroport qui renforcera la compétitivité internationale, tirera parti de l’innovation et fera progresser la durabilité, autant de facteurs qui stimuleront le rendement économique du Canada. »

Le premier programme de l’ILIA mettra l’accent sur la modernisation des actifs aéroportuaires, y compris les voies de taxi à haute vitesse pour améliorer le rendement de l’aérodrome, le système modernisé de contrôle et de balisage lumineux électrique de l’aérodrome, les installations provisoires de l’aérogare et les investissements dans la production d’électricité pour progresser vers les objectifs de carboneutralité.

« L’ILIA est un investissement dans la prospérité économique future du Canada et devrait générer des milliards de dollars en retombées économiques. Ces investissements nécessaires renforceront la chaîne d’approvisionnement, ouvriront la porte à de nouveaux débouchés pour les entreprises canadiennes et créeront de bons emplois ici même dans la région du Grand Toronto. Globalement, ils favoriseront la croissance durable et la compétitivité à l’échelle mondiale », a déclaré Doug Allingham, président du conseil d’administration de l’AAGT.

Ces améliorations permettront à l’aéroport Pearson de devenir l’un des aéroports les plus écologiques, les plus avancés sur le plan technologique et les plus accueillants pour les passagers en Amérique du Nord et dans le monde.

Source : Autorité aéroportuaire du Grand Toronto