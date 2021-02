« Acadie, au cœur de mon pays! Acadia, at the heart of my country! Une langue, des milliers d’histoires. »

Les Rendez-vous de la Francophonie (RVF) font partie des manifestations culturelles entourant la Journée internationale de la Francophonie (20 mars), organisée chaque année pour promouvoir la langue française et ses multiples expressions partout au Canada. Ils en seront à leur 23e édition en 2021! Divers événements auront lieu du 1er au 31 mars au sein des communautés francophones à travers le Canada.

Cette année, le thème souligne le fait que l’Acadie est le berceau de la francophonie canadienne. Les RVF seront l’occasion de célébrer de façon unique la contribution des Acadiens au Canada et à sa francophonie nationale. « Ils permettront également à tous d’en apprendre davantage sur le peuple acadien et son importance dans notre société́ », mentionne Guy Matte, directeur général de la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures. YAO et Jill Barber sont les artistes porte-parole de cette 23e édition qui sera en ligne.

Dès maintenant, et pour bien débuter les célébrations, le public est invité à participer au concours Party de cuisine! L’idée est de soumettre sa recette préférée dans l’espoir de gagner le grand prix. Le concours se termine le 28 février à minuit. Puis le 1er mars, d’autres autres concours seront lancés et porteront sur l’écriture, la littérature et la photographie.

L’Office national du film (ONF) est aussi partenaire des RVF et propose gratuitement des films en français. Les cinéphiles pourront choisir entre sept programmes variant des politiques canadiennes, des thèmes jeunesse et bien sûr, de l’histoire de l’Acadie.

Le point culminant du Mois de la Francophonie est bien sûr le 20 mars où plusieurs francophones seront à l’affiche des RDF, au grand plaisir du Canada français.

Pour la célébration du 20 mars, TV5 offrira son programme « Rire en français » avec sept humoristes en spectacle et l’Association francophone de Kamloops offrira comptines et histoires pour les enfants de 3 à 5 ans. Le tout est bien entendu en ligne, et donnera la chance à tous les intéressés d’y participer. Joyeux Mois de la Francophonie!

SOURCE – Élodie Dorsel