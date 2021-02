Après une trêve automnale de quelques semaines, la firme Discitus revient avec une série de webinaires gratuits dont le premier s’est tenu, virtuellement, le 18 février dernier.

Appuyée par l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) en collaboration avec le cabinet indépendant d’experts-comptables francophones, Marcil-Lavallée, cette rencontre s’adressait en particulier aux gestionnaires et administrateurs qui désirent approfondir leurs connaissances et adapter leur réactivité en matière des responsabilités financières qui leur incombent, et ce, afin d’assurer la pérennité de la santé économique de leurs entreprises respectives.

Rien d’étonnant donc si les organisateurs ont choisi pour thème « La santé financière de l’organisme : une responsabilité collective ».

Par ailleurs, pour éclairer la lanterne des participants (nombreux, soit dit en passant), quatre intervenants de gros calibre y étaient conviés. Il s’agit de Nicole Fortin, spécialiste en tenue de livres et entrepreneure; Alain Vachon, formateur et consultant en milieu organisationnel de la firme Discitus; Peter Hominuk, directeur général de l’AFO; et de Marc Brazeau, associé chez Marcil-Lavallée.

Quant au fond, huit modules ont été exposés et décortiqués par ces experts, à savoir : les bonnes pratiques de la saine gestion financière, les rôles et responsabilités des différents intervenants, la démystification de la certification, l’importance d’une bonne tenue de livres, la dissociation discrète mais ô combien essentielle entre la santé financière et la performance financière, l’optimisation des moyens de contrôle en organismes sans but lucratif, les responsabilités du conseil d’administration et les décisions majeures à prendre en temps de pandémie.

Ceux que ce Webinaire intéresse et qui n’ont pas pu y assister, peuvent demander l’accès à l’enregistrement (comme à ceux des webinaires passés) sur le site de Discitus. Voilà pour le passé! Quant au futur, la prochaine rencontre virtuelle de la firme aura lieu le 25 février sous le thème « La relation CA-DG : créer une synergie et une culture d’imputabilité.

SOURCE – Soufiane Chakkouche