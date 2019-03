Dans le cadre des activités de la 19e édition de la Semaine de la Francophonie à Toronto, la Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario (FARFO) du Centre-Sud-Ouest présentait, le 23 mars au Collège Boréal, une foire dont le thème central était la francophonie inclusive, en santé et intergénérationnelle.

Plusieurs partenaires communautaires ont collaboré à cette activité : Reflet Salvéo, CHOQ-FM, le Collège Boréal et le comité organisateur de la Semaine de la Francophonie. À noter que les participants à cette foire sont venus de plusieurs régions à l’extérieur de Toronto, soit Sudbury, Ottawa, Hamilton, London et Peel.

La matinée a débuté avec une conférence du Dr Guy Proulx, neuropsychologue et professeur au Collège universitaire Glendon. Son discours avait pour titre Vie active et santé cognitive, lui qui se spécialise dans le domaine de la démence.

Il a expliqué d’entrée de jeu la signification du terme santé tel que définit par l’Organisation mondiale de la santé en 1986 à Ottawa. « La santé est un effet d’équilibre de bien-être physique, psychique et social, non seulement l’absence de maladie », dit-il.

Dr Proulx a également fait état de six facteurs qui pourraient ralentir le nombre de décès de 27 millions de personnes d’ici 2025, dont la réduction du tiers de la consommation de tabac, limiter la consommation d’alcool à 10 % et réduire de 30 % la consommation de sel.

« Un cas de démence sur trois pourrait être prévenu en adressant neuf habitudes de vie saine. Il faut accentuer l’éducation et promouvoir l’activité physique et les activités sociales. Cela aura pour effet de réduire l’hypertension, l’obésité, le tabagisme, la dépression et le diabète. » Bref, une conférence informative qui a fourni des renseignements importants pour les aînés.

Puis, le ministre ontarien des Services aux aînés et de l’Accessibilité (SAA), Raymond Sung Joon Cho s’est adressé à l’auditoire en remerciant d’abord le directeur général de la FARFO provinciale, Gilles Fontaine, de l’avoir invité et le Collège Boréal d’accueillir cet événement.

Il a partagé avec les participants le secret de la longévité, « le rire ». Il a fait une démonstration du rire avec énergie et a demandé aux gens de faire de même. Un moment cocasse de la journée.

Par la suite, la sous-ministre des SAA, Marie-Lison Fougère, a démontré à l’aide de statistiques que le nombre d’aînés augmente de 100 000 personnes chaque année en Ontario. « Cette augmentation est constante et évolutive, dit-elle. Avec une telle population, il est important d’être à l’écoute de ces gens. Plus de 80 % des personnes âgées veulent vivre dans leur domicile et leur milieu communautaire le plus longtemps possible. Alors lorsque l’on parle de soins à domicile, il faut prendre cela très au sérieux. »

Cette intervention a été suivie d’un forum de discussion participatif et radiodiffusé sur CHOQ-FM sur le thème « Les activités intergénérationnelles sont indispensables pour vieillir sainement en français : vrai ou faux? La discussion a été animée par Gilles Marchildon, directeur général de Reflet Salvéo. Après le dîner, les participants se sont déplacés pour aller visiter la foire communautaire dans les locaux du Collège Boréal et ont participé à d’autres ateliers.

PHOTO: La présentation du Dr Guy Proulx