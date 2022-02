Les bibliothèques, comme les musées, sont des institutions où sont parfois accumulés des documents anciens, trésors d’érudition qui nous lient au passé. C’est d’autant plus le cas des bibliothèques fondées il y a longtemps, qui constituent des lieux au style architectural majestueux et auréolé de mystère.

Quelques-unes se distinguent d’ailleurs, dans le monde, pour leur beauté et sont en soi des attractions. Comme il n’est pas donné à tout le monde de parcourir la planète pour les visiter, l’idée a germé dans la tête de quelques artistes de créer un spectacle qui puisse permettre à tous de visiter ces lieux de manière virtuelle.

Ces deux artistes ne sont pas des moindres. Après tout, qui ne connaît pas Robert Lepage? Ce metteur en scène québécois s’est rendu célèbre par ses spectacles pluridisciplinaires où l’utilisation de la technologie est bien présente.

Quant à Alberto Manguel, auteur et traducteur couvert de distinctions, il est connu dans son Argentine natale pour sa passion des livres. D’ailleurs, en 2015, il a été nommé directeur de la Bibliothèque nationale de son pays.

Ces deux amis – car Lepage et Manguel se connaissent depuis des années – ont uni leurs talents et leurs savoirs pour créer The Library at Night. Présenté dans la Ville reine par Lighthouse Immersive, la compagnie à laquelle les Torontois doivent l’exposition très populaire sur Van Gogh, ce spectacle interactif joue avec les possibilités offertes par la réalité virtuelle. Créé en 2015, il a rencontré le succès partout où il a été présenté.

Grâce à des visières permettant de voir des images composites à 360 degrés, le public pourra visiter 10 bibliothèques célèbres en Autriche, au Japon, au Mexique, etc. Une reconstitution tant soit peu imaginaire de la bibliothèque d’Alexandrie de même qu’une incursion dans celle, complètement fictive, du sous-marin Nautilus dans le roman Vingt mille lieues sous les mers de Jules Verne, figurent également au programme.

Dans The Library at Night, les visiteurs entrent d’abord dans une antichambre reproduisant une bibliothèque de style médiéval qu’Alberto Manguel avait fait construire pour sa propre collection de livres, pour s’introduire ensuite dans une forêt enchantée où ils sont invités à mettre un casque de réalité virtuelle. Le spectacle commence alors avec une narration de Manguel.

Ce sera dès le 10 mars que les Torontois pourront ainsi découvrir des bibliothèques d’ici et d’ailleurs de cette façon originale. Puisque la pandémie a entravé les voyages pendant un bon moment, ce sera pour plusieurs une occasion de faire un peu de tourisme.

Pour plus d’information, il suffit de visiter le site Lighthouseimmersive.com

PHOTO – Bibliothèque du Congrès américain