Vaincre la chaleur humide à Toronto avec une activité extérieure n’est pas toujours facile. Même à la plage, la qualité de l’eau laisse parfois à désirer et les baigneurs doivent trouver autre chose.

Heureusement que la pratique de la planche à rame, seul ou en groupe, est de plus en plus populaire. Un sport qui peut à la fois être relaxant ou sportif. C’est aussi un mode de transport pour des visites guidées d’observation de la faune autour de Toronto. Et, bien que les participants soient sur l’eau, ils n’ont pas besoin de se mouiller. Ce n’est pas la baignade!

Le Toronto Island SUP (Stand-up Paddleboard) est un groupe qui opère à partir de l’île Wards, près du pont Algonquin. On y offre la location de l’équipement ainsi que des leçons pour les débutants. Cependant, ce qui est vraiment intéressant, ce sont les excursions en groupe.

Pendant quelques heures (79 $), il est possible de se promener avec un leader en zigzaguant à travers des zones spéciales aux alentours des îles de Toronto. Ces îles se trouvent au milieu de deux trajets principaux d’oiseaux migrateurs et abritent plus de 200 espèces d’oiseaux. Parfois, au cours de l’aventure, on peut y voir des tortues, des visons d’Amérique, des castors et une grande variété de poissons.

Pour ceux qui préfèrent une expérience immobile sur la planche, l’entreprise propose également des cours de yoga (49 $). La stabilité des abdominaux est vraiment testée! Et pour les couche-tard, l’excursion en soirée (85 $) sous les étoiles avec les planches et pagaies illuminées est simplement magique.

Une autre expérience nocturne est offerte chez iPaddle Adventures à la plage Woodbine. Le groupe d’une dizaine de personnes quitte la rive au coucher du soleil pour apprécier l’écosystème du jour en combinaison avec celui mystérieux de la nuit.

Finalement Oceah Oceah SUP est une entreprise créée par trois sœurs hawaïennes – Jenifer, Sharon et Lana – pour célébrer et partager les bienfaits d’une vie en symbiose avec l’eau. Le SUP, ou « Hoe he’e nalu » dans la langue hawaïenne est une ancienne forme de surf qui est réapparu comme un moyen pour les instructeurs de gérer leurs grands groupes d’étudiants.

Elles affirment qu’en plus d’avoir la possibilité d’être un entraînement complet, le SUP est un excellent moyen de se reconnecter avec soi-même, sa communauté et à l’eau, la base de toute vie.