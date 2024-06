La Ville de Toronto a confié à La Passerelle-I.D.É. l’organisation des consultations publiques au sein des communautés noires francophones pour l’élaboration de son prochain Plan d’action décennal contre le racisme anti-Noirs.

Le jeudi 6 juin, a été lancée une initiative majeure de consultations publiques en collaboration avec le Réseau en immigration francophone du Centre-Sud-Ouest, le Comité local en immigration francophone de Toronto, l’organisme TAIBU, l’Auberge francophone et l’organisme Horizon francophone pour l’élaboration d’un plan d’action sur 10 ans de lutte contre le racisme anti-Noirs.

« Nous sommes à un moment crucial dans la lutte contre le racisme anti-Noirs et nous avons besoin de la participation active des Africains, Caribéens et Noirs de Toronto. Ce Plan d’action pour les prochaines dix années de l’unité anti-Noirs de la Ville de Toronto s’appuie sur les progrès réalisés au cours des cinq dernières années du plan de la municipalité qui a vu le jour en 2017 avec un investissement quinquennal de plusieurs millions de dollars.

« Le but était d’établir une unité permanente visant à instaurer un changement systémique durable pour mettre fin à la discrimination et aux obstacles auxquels sont confrontés les résidents noirs », indique Léonie Tchatat, directrice de La Passerelle-I.D.É. et co-présidente du comité aviseur Appel à l’action contre le racisme.

« La participation des membres de la communauté francophone noire de Toronto est essentielle. Ensemble, nous intégrerons des principes de justice, de reconnaissance et de développement dans les politiques de notre ville, en accord avec la Décennie internationale des Nations Unies pour les personnes d’ascendance africaine. Ce plan représente l’engagement stratégique le plus long du Canada pour combattre le racisme anti-Noirs et améliorer le bien-être de notre communauté », ajoute-t-elle.

La Passerelle-I.D.É. invite tous les membres de la communauté noire francophone de la métropole qui résident dans la région de York, East York, North York, Etobicoke, Scarborough, Old Toronto de participer aux conversations publiques et communautaires (virtuellement, en personne ou en participant au sondage) pour discuter et faire des recommandations à la Ville de Toronto pour son plan d’action décennal et s’assurer que les besoins des communautés concernées soient inclus dans ce nouveau plan.

Les rencontres auront lieu à différents endroits et de façon virtuelle également du 13 juin au 6 juillet. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur https://fr.surveymonkey.com/r/QJTNVNV.

Photo : Léonie Tchatat