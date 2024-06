Richard Caumartin

Le Bureau du Québec à Toronto (BQT) recevait la communauté le mercredi 12 juin à l’occasion d’une réception qui soulignait la Fête nationale du Québec à l’Hôtel One King West. Sur l’invitation d’Éric Marquis, chef de poste par intérim au BQT, environ 200 personnes étaient présentes au cocktail annuel, dont plusieurs partenaires économiques du Québec en Ontario. Un seul discours a été prononcé ce soir-là, celui de l’hôte de l’événement.

« Pour les Québécois de partout dans le monde, la Fête nationale est un moment privilégié de rassemblement et de célébrations sous le signe de l’amitié, de l’ouverture mais aussi une opportunité de se souvenir de l’histoire de notre coin de pays et d’imaginer l’avenir que nous pouvons bâtir tous ensemble, déclare Éric Marquis.

« Pour un Bureau comme le nôtre, cette fête est l’occasion de remercier nos partenaires et d’en rencontrer de nouveaux. »

Puis, il a invité les participants à regarder un message vidéo envoyé par le premier ministre du Québec, François Legault. Dans son allocution, celui-ci a souhaité une bonne Fête nationale aux Québécois et aux partenaires du Québec dans la Ville reine.

« C’est important pour moi que les Québécois puissent compter sur nous pour les accompagner dans leurs projets parce que 40 % de nos exportations sont faites au Canada. Cela a un impact économique très important. Il est essentiel aussi que l’on ait des communautés francophones fortes partout au Canada et qui peuvent compter sur le Québec pour les appuyer mais on bénéficie aussi de leur soutien dans notre bataille pour protéger le français au Québec. »

M. Marquis a repris la parole pour élaborer sur l’importance des relations Québec-Canada, et celles avec l’Ontario qu’il considère stratégiques.

« Les bureaux du Québec au Canada et à l’étranger constituent un réseau d’environ 40 représentations dans une vingtaine de pays. Leurs fonctions principales sont de faire rayonner le Québec, de soutenir son développement économique et culturel, mais aussi de défendre et promouvoir ses intérêts », affirme-t-il.

M. Marquis a rappelé aux invités les événements du 50e anniversaire du Bureau du Québec à Toronto l’an dernier. Cette année, son souhait était de placer cette célébration « non pas du souvenir, mais bien de l’avenir, et du partenariat qui amène la relation Québec-Ontario vers les plus hauts sommets, un partenariat modulé par l’histoire et la géographie, et dynamisé par l’économie, la politique et la culture ».

L’importance des marchés canadiens

En 2022, les exportations du Québec vers le reste du Canada ont dépassé les 100 milliards $. Environ 60 % d’entre elles sont destinées vers l’Ontario.

« Les entreprises québécoises comprennent l’importance des marchés canadiens, ajoute Éric Marquis. Parmi tous les Bureaux du Québec dans le monde, c’est celui de Toronto qui accompagne le plus grand nombre d’entreprises. L’année dernière, plus de 400 entreprises québécoises qui ont fait appel au Bureau de Toronto pour percer le marché canadien. Quotidiennement, elles explorent les opportunités commerciales et se positionnent comme des fournisseurs de solutions pour les grands projets d’infrastructure et de développement économique. »

Éric Marquis a remercié plusieurs représentants des partenaires commerciaux du Québec présents à la réception. Il a aussi souligné la contribution des partenaires du secteur agro-alimentaire qui ont fourni plusieurs boissons et produits offerts à la réception.

Il a annoncé que cette année, le Québec embauchera un scientifique en résidence. « Cette ressource, la première du genre au Canada, aura le mandat de développer et solidifier les réseaux de recherche entre le Québec et l’Ontario de manière à favoriser l’éclosion de projets de recherche communs et de grande envergure. Nous sommes persuadés que cette initiative trouvera un écho favorable en Ontario car de tout temps, nous prospérons et innovons ensemble », soutient M. Marquis.

Il a conclu en citant tous les événements culturels et les artistes que le Québec a soutenu au cours de la dernière année. Ce discours a été le seul point tournant de cette soirée de réseautage et de célébration des relations Québec-Ontario.

Photo L’auditoire lève son verre pour la Fête Nationale du Québec.