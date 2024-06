La fête des Pères est un moment annuel dédié à célébrer les papas et leur rôle essentiel dans la famille et la société. Bien que cette tradition soit plus récente que celle de la fête des Mères, elle possède une histoire riche et diversifiée, imprégnée de traditions culturelles et de mouvements sociaux.

L’origine moderne de la fête des Pères remonte au début du XXe siècle aux États-Unis. Sonora Smart Dodd, résidant à Spokane, dans l’État de Washington, est souvent reconnue comme la pionnière de cette célébration. Fille d’un vétéran de la guerre civile américaine nommé William Jackson Smart, Sonora voulait rendre hommage à son père qui avait élevé seul ses six enfants après le décès de sa femme en couches. Inspirée par le succès de la fête des Mères, officialisée en 1914, Sonora a suggéré la création d’une journée spéciale pour les papas.

En 1910, Sonora Smart Dodd a organisé la première fête des Pères à Spokane, le 19 juin, jour d’anniversaire de son père. Bien accueillie localement, cette initiative n’a pas immédiatement pris racine dans tout le pays. Malgré plusieurs tentatives pour établir la fête des Pères comme une célébration nationale au fil des décennies, elle a souvent rencontré des résistances. Certains la considéraient comme une simple imitation de la fête des Mères, tandis que d’autres s’opposaient à sa commercialisation excessive.

Néanmoins, la fête des Pères a progressivement gagné en popularité grâce à divers efforts de promotion. Dans les années 1930, les fabricants de tabac, de vêtements et autres produits pour hommes ont commencé à soutenir activement la fête, espérant stimuler les ventes. Cette implication commerciale a contribué à populariser la fête des Pères, malgré les critiques initiales.

En 1966, le président Lyndon B. Johnson a officiellement désigné le troisième dimanche de juin comme journée de la fête des Pères aux États-Unis. Six ans plus tard, en 1972, le président Richard Nixon en a fait une fête nationale officielle. Depuis lors, la fête des Pères est célébrée chaque année aux États-Unis, et cette tradition s’est également répandue dans de nombreux autres pays, bien que les dates puissent varier.

Au Canada, la fête des Pères est généralement célébrée le même jour qu’aux États-Unis, le troisième dimanche de juin. Les Canadiens rejoignent ainsi leurs voisins du Sud pour honorer les papas et les figures paternelles de leur vie. Bien que les traditions varient d’une région à l’autre, la fête des Pères est souvent marquée par des gestes d’amour et de reconnaissance, comme offrir des cadeaux, des cartes, ou simplement passer du temps ensemble en famille.

Aujourd’hui, la fête des Pères demeure une occasion spéciale pour exprimer son amour et sa gratitude envers les papas. Elle reconnaît l’importance de leur rôle dans l’éducation des enfants et le soutien familial, célébrant les diverses formes de paternité et les contributions des pères à la société canadienne.

Photo (pexels.com): La fête des Pères reconnaît l’importance de leur rôle dans l’éducation des enfants.