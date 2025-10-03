Le 25 septembre, la lieutenante-gouverneure de l’Ontario, Edith Dumont, a officiellement lancé « 50 ans de fierté! Ensemble pour demain », une initiative artistique et communautaire provinciale soulignant le 50e anniversaire du drapeau franco-ontarien. Cette initiative, qui se déroulera de septembre 2025 à l’automne 2026, vise à réunir des artistes locaux et des membres de la communauté de toute la province, avec l’appui d’organismes culturels, communautaires et universitaires, pour créer des œuvres d’art qui formeront une exposition collective illustrant la diversité, la vitalité et la créativité de la francophonie ontarienne.

Portée par le Bureau de la lieutenante-gouverneure de l’Ontario en partenariat avec l’Alliance culturelle de l’Ontario, et soutenue par le Conseil des arts de l’Ontario, le gouvernement de l’Ontario et TFO, l’initiative est ouverte à tous les domaines artistiques : arts visuels, musique, danse, théâtre, médias numériques et projets interdisciplinaires. Les projets sélectionnés seront admissibles à un financement pouvant atteindre 10 000 $, ainsi qu’à du mentorat et à un soutien régional.

« Ce cinquantième anniversaire constitue une formidable occasion de célébrer le chemin parcouru au fil des décennies, tout en regardant avec fierté et confiance vers l’avenir de notre histoire commune en Ontario, a déclaré l’honorable Edith Dumont. Par cette initiative, nous lançons une invitation à toutes et tous : s’exprimer, raconter leur parcours et mettre en lumière leur créativité. Ensemble, façonnons une mosaïque vibrante qui témoigne de toute la richesse, de la diversité et de la vitalité de la francophonie ontarienne. »

L’initiative est ouverte à tous : citoyens, artistes, organismes et institutions de la province. Chaque projet contribuera à une création artistique commune reflétant le dynamisme et la diversité de la francophonie ontarienne, et pourra faire l’objet d’une présentation au Sommet de la Francophonie de 2026 au Cambodge. L’ensemble des œuvres sera également conservé sur une plateforme numérique permanente, avec une éventuelle intégration dans des outils pédagogiques.

Les personnes souhaitant participer peuvent soumettre leur manifestation d’intérêt entre le 25 septembre et le 21 novembre 2025 via le site officiel de l’initiative (www.franco50.ca). Des séances d’information virtuelles auront lieu le 14 octobre en français et le 15 octobre en anglais.

Cette initiative met en lumière la vitalité de la francophonie ontarienne, qui compte environ 650 000 francophones et plus de 1,5 million de résidents parlant ou comprenant le français. Le drapeau franco-ontarien, hissé pour la première fois à Sudbury en 1975 et devenu un emblème officiel de la province en 2021.

« Depuis 50 ans, le drapeau franco-ontarien incarne la fierté, la résilience et la richesse culturelle de la communauté francophone de l’Ontario — la plus grande au Canada en dehors du Québec, a souligné Caroline Mulroney, ministre des Affaires francophones. Cet anniversaire est l’occasion de célébrer le développement social, culturel et économique des francophones en Ontario et leurs contributions inestimables à la province. »

Benoît Roy, président de l’Alliance culturelle de l’Ontario, a rappelé que « les arts sont au cœur de notre francophonie et porteurs d’avenir », tandis que Simon Foster, président du Conseil des arts de l’Ontario, a insisté sur l’impact de cette initiative pour dynamiser le réseau des communautés franco-ontariennes et renforcer le sentiment d’appartenance.

Source : Bureau de la lieutenante-gouverneure

Photo (CFGT) : Edith Dumont, a officiellement lancé « 50 ans de fierté! Ensemble pour demain »