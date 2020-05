Les membres du conseil d’administration (CA) de la Franco-Fête de Toronto se sont réunis virtuellement le 21 mai dernier pour procéder à leur assemblée générale annuelle. Les administrateurs ont procédé à la présentation des états financiers et du rapport du président, Daniel Mayer.

Ce dernier s’est dit très satisfait du retour en 2019 de l’événement culturel sur la place Yonge-Dundas, un site qui offre un achalandage important en plein cœur de Toronto. Il a remercié son équipe et celle du Groupe Simoncic qui gère le festival franco-torontois depuis plusieurs années, et a qualifié la dernière édition de franc succès.

L’an dernier, la Franco-Fête annonçait du nouveau à sa programmation en mettant en lumière la grande diversité des cultures africaines qui composent la communauté francophone de Toronto. « Nous avons également généré un surplus de 17 460 $, ce qui nous place dans une situation financière enviable et saine, ajoute M. Mayer. Nous avons réussi à mettre en valeur l’aspect international de Toronto, notre objectif premier. »

Cette année, l’assemblée générale a été tenue en ligne.

Le directeur général, Michel-Olivier Matte a expliqué que depuis quelques années, ils essaient de sortir de cette tradition qui voulait que la Franco-Fête soit la célébration torontoise de la Saint-Jean-Baptiste. « Franco-Fête n’est plus la Saint-Jean, ça fait longtemps qu’on a passé à quelque chose d’autre à Toronto », dit-il.

Suite à l’annonce faite par le maire de Toronto au sujet de l’impossibilité de tenir des festivals rassemblant plus de 250 personnes avant le 31 juillet 2020, la Franco-Fête se prépare à présenter une édition spéciale en ligne de son 38e festival cette année. Pour la toute première fois en près de 40 ans, le festival de musique et de culture francophone ne réunira pas les gens mais ira plutôt à la rencontre des festivaliers sur le territoire du Grand Toronto et même ailleurs au pays.

« Pour le moment, nous sommes en discussion avec différents groupes afin d’évaluer la meilleure façon de rendre notre festival accessible à la communauté malgré les contraintes qui nous sont imposées en raison de la COVID-19 », raconte Michel-Olivier Matte. Rien de tout cela n’est simple mais nous sommes déterminés et prêts à sortir des sentiers battus afin que les Torontois aient une occasion de se divertir autrement, en français, et par la même occasion, les aider à briser l’isolement. »

La Franco-Fête compte mettre à l’avant-plan la culture haïtienne. Cette année marque le triste 10e anniversaire du tremblement de terre survenu le 12 janvier 2010 à Haïti. Depuis, de nombreux haïtiens ont quitté le pays pour venir s’établir à Toronto. Il semblait donc opportun de souligner la contribution de la communauté haïtienne à la francophonie torontoise et faire connaître différents pans de son histoire et sa culture.

La Franco-Fête de Toronto aura donc pour thème « Clin d’œil sur Haïti » pour l’édition 2020. Les détails de la programmation finale de la Franco-Fête seront dévoilés au cours des prochaines semaines.