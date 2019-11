Ottawa, 26 novembre 2019 – L’Ambassadrice de France au Canada, Mme Kareen Rispal a remis ce dimanche 24 novembre 2019 les insignes d’Officier dans l’Ordre des Arts et des Lettres au réalisateur et acteur canadien Xavier Dolan. La cérémonie a eu lieu à l’Ambassade de France à Ottawa, en présence d’un cercle intime d’invités de M. Dolan.

Par la force de ses films, la puissance de sa mise en scène et les sujets qu’il aborde, M. Dolan contribue au succès du cinéma francophone contemporain dans le monde. Souvent qualifié de prodige du cinéma québécois, le talent de M. Dolan est indéniable. Cette nomination par le Ministre de la Culture français M. Franck Riester salue le rôle majeur de M. Dolan dans la promotion du cinéma et de la culture francophones.

« Vous abordez des sujets qui touchent des réalités sociales difficiles et souvent tabous mais vous en tirez des scènes d’une puissance cinématographique telle qu’elles sont désormais mythiques. [Avec vos acteurs fétiches], vous formez une belle famille et je crois que cette relation particulière qui vous unit dégage une alchimie toute particulière dans chacun de vos films », a déclaré l’Ambassadrice de France au Canada, Mme Kareen Rispal durant l’hommage rendu au réalisateur lors de la cérémonie.

Acteur dès l’âge de 4 ans, Xavier Dolan a 20 ans quand il écrit, réalise, produit et joue dans J’ai tué ma mère, son premier long-métrage, sélectionné à la 41e Quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes. Suivent Les Amours Imaginaires, en 2010, Laurence Anyways, en 2012, puis Tom à la ferme en 2013, tous trois récompensés dans différents festivals. En 2014, son long métrage Mommy reçoit le prestigieux Prix du Jury au Festival de Cannes. En 2016, Xavier Dolan retourne à Cannes avec Juste la fin du monde et remporte le Grand Prix. En 2017, sort son long-métrage en langue anglaise, The Death and Life of John F. Donovan. Enfin, Matthias et Maxime, son dernier long-métrage était en compétition officielle à Cannes en 2019. En parallèle il s’est aussi illustré avec la réalisation de clip vidéo pour la chanteuse Adèle ou le groupe Indochine.

L’Ordre des Arts et des Lettres est une distinction honorifique française créée en 1957. Il est destiné à récompenser les personnes qui se sont distinguées par leurs créations dans les domaines de la culture ou par la contribution qu’elles ont apportée au rayonnement des Arts et des Lettres en France et dans le monde. Diane Dufresne, Anne Dorval, Ariane Moffatt, Robert Lepage, Céline Dion, Pierre Lapointe, Jean-Marc Vallée ou Denis Villeneuve figurent parmi les Canadiens récipiendaires de l’Ordre des Arts et des Lettres.

SOURCE: Ambassade de France au Canada

PHOTO: Kareen Rispal et Xavier Dolan