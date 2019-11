Comme chaque année à la même période, les stalles en bois du Marché de Noël de Toronto (MNT) sortent de sous le sol pavé du magnifique quartier historique de La Distillerie.

Toutefois, de nouvelles installations font leur apparition pour l’édition 2019. On compte parmi ces dernières le mur Poinsettia, la nouvelle décoration du sapin géant de 50 mètres ou encore la maison en pain d’épice grandeur nature. Les incontournables, eux, à l’instar de la grande roue ou de la maison du père Noël, demeurent fidèles au rendez-vous.

Par ailleurs, côté produits, on trouve aux côtés des classiques raclettes, vin chaud, crêpes de Paris ou poutine du Canada, des nouveautés telles que le sirop d’érable fait maison, le biscuit-sandwich à la guimauve, la tourtière et la fondue, de quoi faire plaisir aux narines avant le palais. Parallèlement, de nombreux spectacles, dont des chorales, des fanfares et des chorégraphies, seront gracieusement produits sur scène tout au long de la durée du Marché.

Au total, et à croire sur parole Mathew Rosenblatt, fondateur du MNT : « Ils sont plus de 35 exposants qui vont proposer, du 14 novembre au 22 décembre, leurs produits à plus de 650 000 visiteurs attendus d’ici la clôture du marché », soit l’équivalent du quart de la population de Toronto, c’est dire l’engouement que connaît l’événement.

Il y aura donc foule au marché, surtout les fins de semaine durant lesquelles l’entrée est payante (8 $ par personne âgée de plus de 5 ans). D’autres formules tarifaires et des laissez-passer sont également proposés par l’organisation. Toutes les informations concernant la billetterie, les exposants et les activités sont disponibles sur le site web officiel du MNT.

Reste à vous donner un petit conseil d’ami : vous avez tout à gagner en vous y rendant en pleine semaine. Ainsi, vous ne perdrez pas de temps dans d’interminables files devant l’entrée ou devant l’objet ou le mets de vos désirs, qui plus est, cela ne vous coûtera pas un sou (l’entrée et non votre gourmandise, bien entendu!)

Joyeux Noël à toutes et à tous!

SOURCE: Soufiane Chakkouche

PHOTO: Fréquentation fluide en semaine au Marché de Noël de Toronto