Richard Caumartin

Les membres du conseil d’administration de la Communauté du Trille blanc invitaient la population de la région de York à son premier gala-bénéfice, le 29 septembre au Royal Venetian Mansion à Aurora.

Cet organisme est un regroupement de gens d’affaires et de personnes qui visent à offrir un environnement et une qualité de vie en langue française aux personnes âgées de la région de York avec la construction d’un « village francophone » où seront offerts des services en français destinés à une population âgée et qui accueillera des francophones et des francophiles de tous âges afin de favoriser les échanges intergénérationnels.

Cette soirée-bénéfice était animée par le comédien Vincent Leblanc-Beaudoin et comprenait un repas, une vente aux enchères, un spectacle du trio torontois Les Chiclettes et l’occasion de danser. Parmi les invités, à noter la présence de la députée fédérale Leah Taylor-Roy, de la députée provinciale Dawn Gallagher-Murphy, du président et PDG de la Région de York, Wayne Emmerson, et des maires Tom Mrakas (Aurora), David West (Richmond Hill) et Frank Scarpitti (Markham).

Le président de la Communauté du Trille blanc, Jean Bouchard, a également lancé une campagne de financement pour la première étape du projet, avec un objectif de 25 millions $ pour l’achat du terrain pour la construction d’un établissement de soins de longue durée pour 160 personnes.

« Cette soirée est spécialement conçue pour célébrer ensemble un concept novateur, un milieu de vie francophone avec tous les services en français nécessaires pour vieillir dans la dignité au cœur de la région de York », expliquait M. Bouchard dans son allocution.

Pendant le repas, une première vidéo a présenté les récipiendaires du prix du Trille blanc de 2021 (Carole et Steve Mirkopoulos) et de 2022 (Betty et Paul Durocher). Puis, l’organisme a dévoilé la vidéo promotionnelle de la Communauté du Trille blanc et la vente aux enchères a débuté. Parmi les articles proposés, il y avait un bâton de hockey des Canadiens de Montréal, provenant de l’édition 2013-2014, et signé de tous les joueurs, y compris Carey Price. Il y avait aussi une toile de l’artiste en art visuel José Savaria intitulée À la brunante, ainsi qu’un magnifique foulard de collection peint à la main par Cydney Galbraith décoré de trilles blancs avec des tons de vert et de jaune.

Le gala s’est poursuivi en humour et en chansons avec Les Chiclettes qui n’ont pas manqué de divertir l’auditoire avec leurs costumes frôlant le ridicule et leurs numéros humoristiques. Bref, une soirée de détente destinée à faire connaître le projet du « village francophone » et à lancer une campagne de financement communautaire.

Photo : La famille Niesing était nombreuse à ce premier gala-bénéfice.