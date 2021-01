La présidente du conseil d’administration du Théâtre français de Toronto (TfT), Alexandra Vandelle, a annoncé hier la nomination de Karine Ricard à la direction artistique de l’organisme.

« Nous sommes ravis d’accueillir Karine au sein de l’équipe, dit-elle, une artiste accomplie, une femme à l’image de la diversité torontoise. Nous sommes certains que son énergie et son enthousiasme contribueront aux succès du TfT. »

Déjà bien établie au sein des communautés artistiques franco-ontarienne et torontoise, Mme Ricard a travaillé au TfT à plusieurs reprises, non seulement en tant que comédienne mais aussi comme conseillère dramaturgique pour Les Zinspirés, le concours d’écriture organisé annuellement par la compagnie.

« Quel honneur pour moi d’être accueillie dans l’équipe du TfT, indique la nouvelle directrice artistique. C’est avec une joie immense que je joins ma passion pour le théâtre et ses créateurs à la vision avant-gardiste de cette magnifique compagnie. »

Originaire de Montréal, Karine Ricard a étudié à l’École de théâtre de Saint-Hyacinthe. En début de carrière, elle coécrit et crée un spectacle cabaret Les Effeuilleuses présenté au Lion d’Or et au Casino de Montréal. Elle produit ensuite une multitude de projets autogérés dont Adieu beauté de François Archambault présenté au Théâtre Prospero. Pendant plusieurs années, au sein de l’Alliance théâtrale haïtienne de Montréal, elle écrit et assure la mise en scène de plusieurs productions.

En 2004, elle prend racine à Toronto et signe une mise en scène au Fringe Festival. Au fil des ans, elle participe à plusieurs productions du TfT : Le Misanthrope de Molière (2007), Ici, les arbres s’enracinent dans l’eau (2016) et La Seconde Surprise de l’amour de Marivaux (2018).

Parfaitement bilingue, elle joue également en anglais dans notamment The Numbers Game (2016), une série de pièces présentées au Storefront Theatre.

Sur le petit écran, la comédienne se retrouve dans plusieurs séries, notamment The Detectives, The Coroner, Orphan Black, The Covert Affairs, Météo+, Toi et moi et La Malédiction de Jonathan Plourde.

En 2020, elle écrit Les Sept Péchés capitaux présenté dans le cadre du festival Les Feuilles Vives en format balado. À l’heure actuelle, elle tourne une série jeunesse qui sera présentée en français et en anglais sur Radio-Canada et CBC.

Amie de longue date de Karine Ricard, la chanteuse et comédienne Nathalie Nadon est heureuse de cette nouvelle. « Je suis enchantée par cette nomination, dit-elle. Elle est rendue là dans sa carrière. Pour avoir beaucoup travaillé avec elle dans la dernière année, elle me disait qu’elle voulait écrire, faire plus de mises en scène. Je dirais que ce nouveau poste va répondre à ses besoins artistiques. Karine est une femme brillante et bienveillante. Je pense que le TfT sera entre bonnes mains. »

Karine Ricard se distingue par son charisme, sa positivité et sa créativité, des qualités qui seront indispensables alors que le monde s’extirpe de la pandémie et que le théâtre retrouve son souffle. Elle succédera à Joël Beddows à compter du 1er juillet prochain.

SOURCE – Manuel Verreydt

PHOTO – Karine Ricard succédera à Joël Beddows à compter du 1er juillet prochain.