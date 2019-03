L’Alliance française de Toronto célèbre les artistes au féminin. À cette occasion, l’organisme a fait appel à une habituée des lieux, Judith Cohen, ethnomusicologue, chanteuse et musicienne. « J’aime beaucoup l’Alliance et il n’y a pas énormément d’endroits francophones où faire des concerts. J’aime toujours jouer devant un public francophone », souligne Mme Cohen.

Judith Cohen a su s’entourer de quatre artistes de talent pour ce concert : Kelly Lefaive du groupe Ariko, Naghmeh Farahmand (percussions iraniennes), Beverlie Robertson (voix, guitare et dulcimer) et Ariana Pedrosa (basson). Cinq musiciennes d’origine et de culture différentes qui n’avaient jamais joué ensemble avant le concert du 16 mars.

« Nous nous sommes vues trois fois en tout avec Kelly. Je suis amie avec Beverlie depuis longtemps, mais c’est la première fois que l’on joue ensemble et j’ai rencontré Ariana pour la première fois la vieille du concert », précise Mme Cohen. Et pourtant la symbiose entre les artistes était tout simplement belle à voir. Elles donnaient l’impression qu’elles jouaient ensemble depuis des années.

Sur le plan du répertoire, qu’avait préparé Judith Cohen? Spécialiste de la musique du Moyen Âge, des chansons séfarades en judéo-espagnol, Mme Cohen avait pour ce concert concocté un répertoire très différent composé de chansons québécoises (dont Les P’tits St-Pierre), des acadiennes (telle Meurette), françaises (dont J’entends le loup). Des chants en yiddish, en farsi et en portugais ont également rythmé la soirée.

Ce mélange de genre, de pays, de cultures et de langues a fonctionné à merveille et le public a pu découvrir de nouveaux sons comme le solo de Naghmeh Farahmand au dafa (percussions iraniennes). Une performance envoûtante, voire même hypnotisante, qui donnait des frissons.

Un autre moment fort de la soirée fut l’interprétation de Kelly Lefaive sur la chanson québécoise YoYo. Cette dernière a enflammé le public. Pour couronner le tout, les chansons étaient entrecoupées d’explications très intéressantes. Les spectateurs ont vécu un moment magique.

PHOTO – De gauche à droite : Haryana Pedrosa, Beverlie Ropbertson, Judith Cohen, Naghmeh Farahmand et Kelly Lefaive.