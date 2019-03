L’exposition Transitions mettant en scène les œuvres de Dominique Fortin et Hyun Jou Lee ouvre ses portes le 21 mars à la galerie Thompson Landry.

D’origine, Montréalaise, Dominique Fortin, qui a fait des études d’arts plastiques et de joaillerie, se consacre à la peinture depuis 2003. « J’ai la chance de vivre de mon métier », avoue-t-elle. Elle expose ses oeuvres un peu partout dont à la galerie Thompson Landry depuis 2009. « J’ai fait des expositions en groupe et en solo pour eux », souligne l’artiste.

Pour Transitions, elle a dû produire des œuvres sur un thème qui lui a été donné par la galerie. Mais ce n’est pas vraiment un travail de commande, « je suis libre de faire ce que je veux sur ce thème », précise-t-elle.

Chaque artiste a sa méthode de travail. Dominique Fortin, elle, a une petite idée en tête de ce qu’elle veut réaliser, mais elle avoue qu’elle est très instinctive et « laisse place à l’erreur ».

Pour réaliser cette série de tableaux, Mme Fortin est partie de l’idée de la métamorphose et toute son iconographie est donc dans cette symbolique. « On est dans l’idée du mouvement, de la transformation et du fait que les choses changent », un thème qui est cher à l’artiste et qui se retrouve tout au long de son œuvre.

Elle a également beaucoup travaillé sur le rapport entre l’animal et l’humain. « C’est une sorte de symbiose », glisse-t-elle. Sur certaines de ses toiles, figure sa fille Cassandre. « Je travaille avec elle depuis le début. J’aime beaucoup travaillé avec elle ».

Sur d’autres tableaux exposés à cette galerie de La Distillerie, on observe des corbeaux et des loups. « Le loups est un animal qui me fascine, un animal dur à percevoir et dur à approcher. J’ai travaillé sur son énergie », conclut l’artiste.

L’exposition Transitions se poursuit jusqu’au 14 avril à la galerie Thompson Landry, 32 Distillery Lane. Heures d’ouverture : du mardi au samedi de 11 h à 18 h et le dimanche de 12 h à 17 h.

PHOTO: Métamorphose I