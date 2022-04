Le président du conseil d’administration de la Place des Arts du Grand Sudbury, Alain Richard, a annoncé récemment la nomination de Jean-Gilles Pelletier à la direction générale de l’organisme. M. Pelletier entrait en fonction le lundi 25 avril. Il succède à Léo Therrien qui a pris sa retraire le 1er avril.

« Nous sommes contents d’accueillir Jean-Gilles dans la grande famille de la Place des Arts, a affirmé M. Richard. Il possède une feuille de route impressionnante, ayant occupé pendant plus de vingt-cinq ans des postes de haute direction dans les secteurs public et communautaire. »

M. Pelletier a été le directeur général de l’Association des traducteurs et interprètes de l’Ontario, de la Société Santé en français et du Commissariat aux services en français de l’Ontario. Il a occupé les fonctions de vice-président, Investissements communautaires, à la Fondation Trillium de l’Ontario et de directeur, Administration et langues officielles, au Conseil des ministres de l’Éducation du Canada. Dans ces deux derniers cas, il a géré des programmes accompagnés de budgets importants. Il a dirigé aussi le Centre francophone de Toronto (CFT), fruit d’une fusion qu’il a réalisée entre le CFT et le Centre médico-social communautaire de Toronto.

Il œuvre en Ontario depuis plus de trente ans. Sportif à ses heures, il aime faire du vélo et du ski de fond. Il a bien hâte de découvrir de nouvelles pistes et randonnées dans les environs du Grand Sudbury.

Source et photo : Place des Arts du Grand Sudbury