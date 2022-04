Le Club canadien de Toronto recevait, le jeudi 21 avril, le vice-président exécutif du conseil d’administration et ancien président-directeur général de Groupe Cirque du Soleil, Daniel Lamarre, dans le cadre de son déjeuner-causerie au TIFF Bell Lightbox.

Cette visite coïncidait avec la présentation, depuis le 14 avril à la Place Ontario, du spectacle Kurios, Cabinet des curiosités du Cirque du Soleil. Lise Bourgeois, PDG du collège La Cité, commanditaire principal de l’événement, a présenté l’invité du mois.

C’est sous la forme d’une entrevue effectuée par Djennie Laguerre, comédienne, autrice et conteuse torontoise, que M. Lamarre a raconté le parcours qui l’a mené au Cirque du Soleil et présenté son livre autobiographique L’équilibriste : Performez grâce à votre créativité dans lequel il partage sa vision de l’importance du leadership créatif.

Parlant créativité, le spectacle Kurios, Cabinet des curiosités en est le parfait exemple avec ses décors et costumes aussi beaux que mystérieux. Le Cirque du Soleil fait entrer les spectateurs dans « le cabinet de curiosités d’un inventeur ambitieux qui défie les lois du temps, de l’espace et de la dimension afin de réinventer le monde qui l’entoure. Le visible devient invisible, les perspectives se transforment, l’univers est littéralement sens dessus dessous dans ce nouveau lieu aussi beau que mystérieux. »

« Dans son cabinet de curiosités, le Chercheur est persuadé qu’il existe un monde dissimulé, invisible, où sommeillent les idées les plus folles et les rêves les plus grandioses. Des personnages d’un autre monde débarquent soudain dans son univers fabriqué de bric et de broc. Ces êtres curieux et bienveillants bouleverseront son quotidien en y insufflant un soupçon de poésie et une dose d’humour afin d’éveiller son imagination », explique la publicité officielle du spectacle.

Kurios, Cabinet des curiosités est en tournée dans le monde entier. La prestation dure plus de deux heures et est présentée à la Place Ontario jusqu’au 17 juillet. Pour plus de renseignements, consultez le www.cirquedusoleil.com/fr/kurios.

Photos : Daniel Lamarre répond aux questions de Djennie Laguerre.