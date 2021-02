Depuis quelques semaines, le Centre canadien pour l’unité de la famille organise des sessions Zoom comme milieu d’expression et d’espace d’acceptation. Ces soirées visent à donner l’occasion aux jeunes et aux adultes de discuter ensemble et de passer un bon moment.

La campagne J’affiche mon identité est en réponse à la population noire qui désire avoir un endroit où se rencontrer, un espace de parole entre parents et enfants. La campagne lutte contre le racisme et la haine que l’on retrouve en ligne tout en permettant de discuter de sujets peut-être plus tabous au sein d’une famille. Le Centre désire améliorer les rapports familiaux et surtout, comme le slogan le dit, permettre l’expression de soi-même dans un milieu sécuritaire.

Les jeunes participants ainsi que leurs parents ont précédemment participé à un atelier d’art visuel, une façon d’exprimer son identité sans le besoin de mots. Le 8 février dernier Karine Morin a facilité un atelier, ou un espace, sur la communication, la discussion et l’expression.

Diplômée de l’Université York à Toronto, Mme Morin est la première femme noire francophone à être nommée juge de paix bilingue de l’Ontario et elle possède une expertise en gestion de compétences culturelles.

Par le passé, elle a offert des formations à divers secteurs du système judiciaire et son empreinte s’est beaucoup sentie dans le développement des services en français, des programmes qui soutiennent les femmes ainsi que les ressources et l’appui aux immigrants.

Au cours des discussions, les points de friction vécus par les membres de la communauté noire sont soulevés. Mme Morin offre son expertise sur les rapports adolescents-parents et l’importance de l’écoute. Souvent il y beaucoup d’opportunités pour rectifier une situation avant qu’elle ne tourne au pire.

La noyade mentale, c’est l’expression utilisée lorsqu’une victime de racisme ou de haine n’en peut plus, ne se sent pas prise au sérieux et ne voit pas d’issue de secours.

Les ateliers J’affiche mon identité ne font que commencer! Pour plus d’information, veuillez visiter la page Facebook du Centre canadien pour l’unité de la famille et remplir le sondage Survey Monkey.

SOURCE – Élodie Dorsel