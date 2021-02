Pour une troisième année consécutive, la soirée Gala des prix Trille Or sera diffusée en direct sur la plateforme d’Unis TV. Étant donné la situation, l’Association des professionnels de la chanson et de la musique (APCM) ne prend pas de chance et s’assure que le gala se retrouve bien dans votre salon.

« Ce n’est pas parce que nous n’avons pas le droit de nous réunir qu’on ne devrait pas célébrer ceux et celles qui œuvrent dans le domaine de la chanson et musique canadienne-française. D’ailleurs, c’est le moment opportun de célébrer la persévérance et la résilience de nos artistes! », a déclaré jovialememt Stef Paquette, le président de l’APCM.

La 11e édition du Gala se tiendra le 29 mai prochain en direct du Centre national des arts à Ottawa où les lauréats seront couronnés. Vincent Poirier est de retour pour assurer l’animation de la soirée. Au début du mois de février, l’APCM a dévoilé les 51 artistes et professionnels de l’industrie en nomination dans 29 catégories.

Pour la catégorie de la chanson primée, c’est au public de voter sur le site de l’APCM. Les cinq chansons en nomination sont Lucille Starr de Beauséjour, Il me semble de Damien Robitaille, Red Flag de Marie-Clo, Molly de Mehdi Cayenne et En attendant demain de Rayannah. Les amateurs de musique ont jusqu’au 5 mars pour inscrire leur choix.

Damien Robitaille sort en coup de foudre avec neuf nominations. Mehdi Cayenne suit avec huit nominations et une nomination de production, Rayannah compte sept nominations et deux nominations de production. Anique Granger et DJ UNPIER suivent de près avec six et cinq nominations respectivement. Les franco-ontariennes bien aimées Céleste Levi et Marie-Clo sont en nomination dans une catégorie chacune.

Les artistes s’avouent heureux de la présence du gala cette année, une nomination remonte le moral et les rassure que le fruit de leur travail est apprécié par le public. Étant donné qu’ils ont eu moins de contact avec le public cette année, le côté créatif souffre du manque de l’affirmation d’une foule. Cela fait du bien de se faire reconnaître pour son travail et ses efforts, surtout en temps de crise.

SOURCE – Élodie Dorsel

PHOTO – Damien Robitaille, Rayannah et Mehdi Cayenne