Christiane Beaupré

Le 20 mai 2024 marque une journée spéciale où bon nombre de citoyens se rassemblent pour commémorer et honorer la mémoire de l’une des figures les plus emblématiques de l’histoire britannique : la reine Victoria. Une courte visite à sur le parterre sud, côté est, de la Législature ontarienne laisse voir le majestueux monument à son effigie. Une occasion de se plonger dans le riche héritage et l’impact durable de cette souveraine remarquable.

La reine Victoria, qui a régné sur le Royaume-Uni de 1837 à 1901, a laissé une empreinte inaltérable sur son époque et sur le monde moderne. Son règne a été une période de profonds changements politiques, sociaux et culturels, marquée par l’essor de l’Empire britannique et l’avènement de la Révolution industrielle.

Au-delà de son règne historique, Victoria était une figure aimée et respectée par son peuple. Son mariage avec le prince Albert a été un modèle d’amour et de stabilité, et leur union a donné naissance à une famille unie et prospère. Leur influence sur l’art, la science et la philanthropie a laissé une marque indélébile sur la société britannique et au-delà.

En cette journée de commémoration, le monument à la reine Victoria qui trône fièrement dans Queen’s Park rappelle aux Ontariens son importance et son héritage. Érigé pour immortaliser son souvenir, ce monument est bien plus qu’une simple structure de pierre; c’est un symbole de respect et d’admiration envers une souveraine qui a marqué son époque.

À la vue de ce monument imposant, il faudrait se remémorer les réalisations extraordinaires de la reine Victoria. Son engagement en faveur de la paix, de la justice et de la prospérité pour tous reste une source d’inspiration pour nous tous. Son dévouement envers son pays et son peuple, ainsi que son sens du devoir et de la responsabilité, sont des qualités qui méritent d’être honorées et admirées encore aujourd’hui.

En cette journée de commémoration, rendons lui hommage en poursuivant son travail pour un monde meilleur, où la justice, l’égalité et la compassion règnent en maître. Que le monument à la reine Victoria à Queen’s Park demeure un symbole vivant de son héritage, rappelant à toutes les générations futures l’importance de préserver et de célébrer notre histoire commune. Que son exemple continue à illuminer nos vies et à guider nos actions, aujourd’hui et pour les générations à venir!