Depuis sept ans déjà qu’ont lieu les soirées de Franc’Open Mic à Toronto! Ces rencontres servent de lieu où les artistes peuvent trouver un public sensible à leur art en français et permettent aux comédiens du monde francophone de découvrir la scène torontoise.

« Ç’a toujours été un lieu où tout le monde peut participer, débutant comme habitué; on mise sur l’aspect communautaire », affirme Florian François, co-fondateur de Franc’Open Mic avec son acolyte Cyril Mignotet.

Cette année, les rendez-vous reprennent finalement en présentiel au Free Times Café dès le 28 octobre pour la soirée mensuelle. « La formule est un peu moins libre à cause des restrictions. Il faut réserver sa place et le déroulement se fait en deux parties, l’une à 19 h 30 et l’autre à 21 h 30 », explique M. François. Les inscriptions se font par le biais d’Eventbrite.

« C’est un retour un peu expérimental, car on ne sait pas à quoi s’attendre. Il y a des gens qui ne sont pas forcément prêts à revenir, d’autres qui ne sont plus à Toronto, etc. », déclare-t-il.

Comme de nombreux soirs dans le passé, Florian François jouera le rôle d’animateur, laissant le plus de place possible aux initiés. Avec la pandémie, les occasions de s’exprimer sur scène étaient plutôt rares.

« Rassembler la communauté du Toronto français autour d’un événement d’expression personnel, c’est un besoin », exprime-t-il.

« Je me rappelle d’un acteur anglophone qui était venu présenter un monologue shakespearien traduit de l’anglais au français, alors qu’il parlait à peine le français » partage l’animateur.

Il ajoute que plusieurs personnes montent sur la scène pour la première fois lors de ces soirées. « Parfois, ces premiers pas aboutissent à une carrière dans les arts et une passion pour cet univers. C’est formidable », déclare-t-il.

Si l’Ontario continue d’élargir ses règles sanitaires, Florian François espère revenir à une formule plus ouverte et plus facile, moins contrôlée. « Il n’y aurait pas besoin de réservation et le public reviendrait vers une atmosphère de va-et-vient. Le côté procédural devient lourd un peu », affirme-t-il.

Même avec tous ces changements, Franc’Open Mic espère pouvoir conserver l’atmosphère chaleureuse habituelle offerte aux francophones et francophiles de la métropole canadienne.

PHOTO (crédit: Facebook) – Des habitués de Franc’Open Mic