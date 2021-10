Cette année, Cinéfranco est de retour en format hybride! Eh oui, 3 longs métrages seront offerts en salle au Théâtre Hot Docs Ted Rogers Cinema au 506, rue Bloor Ouest.

« Jusqu’en 2019, nous étions en salle. En 2020, c’était en ligne et maintenant nous revenons peu à peu », explique Marcelle Lean, fondatrice, directrice générale et artistique de l’événement. En fait, la programmation annuelle comprend le festival d’automne, le festival jeunesse, des événements spéciaux, etc. Cinéfranco dessert son fidèle public l’année durant.

Alors comment la sélection des films se fait-elle? « C’est très complexe, et il y a plusieurs pistes à suivre. Nous restons à l’affût de films tout au cours de l’année entre les magazines, les sites professionnels, les échanges, les courriels de distributeurs et les autres festivals », confie la fondatrice du festival.

L’idée de Cinéfranco, c’est de fouiller un peu partout pour trouver des films qui plairont à notre public. « Nous parlons avec notre public. Le « par et pour » le public est un aspect important à prendre en compte », précise-t-elle. De cette façon, les cinéphiles qui ont voyagé en France, en Suisse, au Québec, etc. rapportent souvent des suggestions.

« Nous recevons aussi des soumissions, mais elles sont très peu nombreuses. Il faut quand même s’assurer d’offrir une visibilité aux vidéastes canadiens », ajoute-t-elle.

Mme Lean mentionne que la programmation inclut beaucoup d’histoires de Canadiens venus d’ailleurs, un regard sur la diversité. « Il y a des histoires de Québécois d’origines vietnamienne et libanaise ainsi qu’une coproduction entre l’Ontario français, le Rwanda, le Congo et le Burundi », dévoile-t-elle.

Cinéfranco ne travaille pas avec un thème particulier pour 2021, mais Mme Lean affirme que c’est ensuite qu’elle et son équipe remarquent ceux qui reviennent le plus souvent.

« Cette année, il est question des risques du métier, des femmes en crise d’identité, de l’épidémie des médias sociaux et la famille », partage-t-elle.

Ce sont les œuvres avec un message qui la touchent le plus. « Je suis sensible aux émotions, aux messages humains et sociaux. La comédie qui fait rire, mais qui nous force à bien réfléchir, est aussi un médium tellement important ». dit-elle.

Et la recette d’un film touchant? Ce n’est pas une seule chose, bien sûr. « En premier, je crois qu’un bon film raconte l’histoire de situations particulières qui deviennent des situations universelles, mentionne Mme Lean. Les Intouchables et La Grande Séduction viennent en tête. Ensuite, c’est la somme du côté visuel; de l’image, de la musique; des dialogues et du côté émotionnel, le message et le jeu des acteurs, conclut Mme Lean. Nous avons soigneusement pesé et pensé chaque choix de film. »

Pour tout renseignement sur Cinéfranco 2021, consulter le site Web au cinefranco.com.

(Crédit photo: Facebook)