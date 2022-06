La Caisse Desjardins Ontario a annoncé, le 20 mai, la nomination de Francine Côté à titre de présidente de son conseil d’administration. Elle succède à Stéphane Trottier, président depuis 2019, et qui continuera de siéger en tant qu’administrateur et président sortant.

Francine Côté possède près de 30 ans d’expérience en leadership dans la gestion stratégique des fonctions et des ressources corporatives. Mme Côté est comptable professionnelle agréée et vérificatrice de systèmes d’information agréée.

Elle est administratrice en chef adjointe (ACA) et dirige les initiatives liées au milieu de travail de l’avenir au Service administratif des tribunaux judiciaires. Elle y a également assumé le rôle d’ACA, Services de gestion corporative et chef de la direction financière pendant plus de 12 ans. Elle occupait le poste de vice-présidente depuis la création de la Caisse Desjardins Ontario.

« Mme Côté est impliquée dans le réseau des caisses depuis 15 ans et apporte une richesse de connaissances et d’expérience en matière de gouvernance au conseil d’administration. Son excellent leadership sera un atout pour ses collègues administrateurs. Le conseil d’administration est entre bonnes mains », indique Stéphane Trottier.

« Toujours travailler dans l’intérêt de nos 130 000 membres particuliers et entreprises est au cœur de notre raison d’être. Nous sommes engagés à poursuivre la progression de notre institution financière pour le bénéfice de nos membres, actuels et futurs.

Ensemble avec l’équipe de direction et les employés, nous continuerons d’assurer une prestation de service hors-pair ainsi que de jouer un rôle de premier plan dans la vitalité des communautés et la responsabilité sociale, en ligne avec les valeurs coopératives de Desjardins », a souligné Francine Côté.

Source : Caisse Desjardins Ontario