La production de la comédie musicale Robin des Bois du Programme spécialisé en arts de Toronto (PSAT) à l’École secondaire catholique Saint-Frère-André était présentée au public, le jeudi 9 juin, dans l’auditorium de l’école. Le texte a été écrit par Billy Boulet-Gagnon, directeur artistique du PSAT, et Noémi Parenteau-Comfort, enseignante d’art dramatique.

Les chansons de la comédie musicale ont été adaptées en contexte scolaire et toute la conception, mise en scène, direction musicale et chorégraphies sont l’œuvre du travail de M. Boulet-Gagnon et de Mme Parenteau-Comfort.

L’histoire se déroule en 1190, à l’aube de la révolte imminente du prince Jean sans Terre. Robin et la bande de forestiers de Sherwood apprennent un secret qui changera pour toujours le cours de leur existence ainsi que la destinée du Royaume d’Angleterre.

Au lever du rideau, l’auditoire est transporté au château de Nottingham où la shérif et dame Gisèle, sa demi-sœur, discutent du plan pour trouver l’héritier caché du comté de Nottingham qui pourrait empêcher leur plan ambitieux.

Puis au premier acte, en interprétant la chanson Le jour qui se rêve, Robin invite les spectateurs dans son repère pour rencontrer sa bande de forestiers qui rêvent d’un monde meilleur.

Ensuite, sa mère Rolande lui annonce une nouvelle qui viendra tout changer pour lui et le comté de Nottingham. C’est lui l’héritier légitime!

Les décors de cette prestation musicale étaient géniaux et pouvaient être utilisés pour différentes scènes. Il y avait même des décors au bas de la scène, près du public, pour qu’il se sente intégré dans l’action.

Les jeunes comédiens ont démontré beaucoup de passion et de talent, que ce soit dans des scènes de combats, de réjouissances, de moments plus émouvants, en tant que musicien ou interprète, dans l’équipe technique ou à la conception des décors.

Ce petit bijou théâtral a démontré le talent indéniable des élèves dirigés par le talentueux duo de Billy Boulet-Gagnon et Noémi Parenteau-Comfort. Un franc succès!