Le conseil d’administration de l’Entité 4 (Centre, Centre-Est et Simcoe Nord Muskoka) a annoncé le 6 juin la nomination d’Oureye Seck au poste de directrice générale.

« Je suis très heureux, au nom de mes collègues du conseil d’administration (CA), d’annoncer que Mme Seck a accepté de relever ce défi avec enthousiasme », déclare Yves Lévesque, président par intérim du CA.

Oureye Seck connaît très bien les enjeux de la francophonie ontarienne et les défis que vivent les nouveaux arrivants d’expression française. Sa connaissance profonde des communautés francophones sera certainement un atout dans son nouveau poste.

Les communautés francophones que dessert l’Entité 4 sont riches en diversité, et Mme Seck saura certainement rejoindre tous les groupes cibles avec lesquels l’organisme travaille pour améliorer l’accès aux services de santé en français.

Elle possède également une vaste expérience en gestion de budgets pour divers organismes à but non lucratif et une bonne expérience en ressources humaines.

« Le CA est convaincu qu’elle pourra élargir la portée de l’Entité 4 avec le soutien des administrateurs et de l’équipe en renforçant les partenariats existants et en créant de nouveaux liens avec les acteurs-clé du système de santé qui est en pleine transformation, ajoute M. Lévesque. Nous lui souhaitons la bienvenue et un très grand succès dans son rôle de directrice générale. »

L’Entité 4 est mandatée pour améliorer l’accès à des services de santé en français. Elle offre des conseils et du soutien aux fournisseurs de services pour augmenter leur capacité à offrir des services en français et aider à la promotion des services existants. L’Entité 4 facilite l’engagement de la communauté et offre des conseils novateurs sur la planification, l’organisation et l’intégration des services de santé en français.

Source : Entité 4