Le mercredi 3 avril fut une journée chargée pour le personnel de Connecture Canada avec deux activités au programme. En effet, l’organisme, qui fait du développement professionnel et du service-conseil pour le démarrage d’entreprises ses missions premières auprès des francophones, notamment ceux issus de l’immigration, avait préparé une séance de formation et une soirée de réseautage.

C’est au centre Living Arts de Mississauga que se sont déroulées ces activités. La matinée et l’après-midi furent d’abord occupés par des présentations sur les ressources et le financement disponibles destinés aux projets d’affaires. Les gouvernements et plusieurs organismes offrent un éventail de services à cet effet et quelques-uns de leurs représentants étaient d’ailleurs sur place pour rencontrer les participants. Ceux-ci, au nombre de 80 estime Christelle Yigan-Kohoe, responsable événementiel et partenariat, ont trouvé dans cette formation de quoi répondre à leurs interrogations : « On est assez satisfait de ce bilan étant donné que chaque personne était intéressée ». Plusieurs participants ont même exprimé le souhait que semblable activité soit offerte à nouveau.

En fait, il n’est pas impossible que ce soit le cas puisqu’il s’agissait de la 2e édition de ce forum. « On commence à attirer l’attention sur le fait qu’il y a bien des francophones en dehors de Toronto », commente Rose Cathy Handy, directrice générale de Connecture Canada. C’est d’ailleurs en partenariat avec le Comité en immigration francophone de Peel-Halton-Dufferin qu’a été organisée la soirée de réseautage qui a rassemblé une quarantaine de participants.

Des politiciens y avaient été invités, entre autres pour leur faire connaître les francophones de la région comme le souhaitait Mme Handy. Natalia Kusendova, députée provinciale de Mississauga Centre, y a pris brièvement la parole, mais dans l’ensemble, il s’agissait surtout d’une occasion pour tous de nouer des liens les uns avec les autres au gré de conversations informelles.

Connecture Canada a donc conclu cette journée sur une note des plus positives en termes d’affluence pour ces deux activités qui furent réussies à tous points de vue.

PHOTO: La soirée de réseautage a été un succès.