Chaque année, la ville de Mississauga se transforme en un véritable creuset de cultures à l’occasion du Festival Carassauga. Cette année, l’événement d’envergure aura lieu du 24 au 26 mai à différents endroits de la municipalité dont le Paramount Fine Foods Centre ainsi que les centres communautaires Mississauga Valley, Burhamthorpe, St. Sava Serbian et Frank McKechnie.

Les organisateurs promettent une célébration vibrante de la diversité mondiale par le biais d’expositions, de spectacles et d’activités qui transporteront les visiteurs à travers les continents sans quitter la ville. Fondé en 1986, Carassauga est devenu l’un des plus importants festivals multiculturels au Canada. Il tire son nom de la fusion des mots « Caravansérail » et « Mississauga », symbolisant le rassemblement de différentes cultures dans une seule communauté.

Pendant trois jours, les visiteurs auront l’occasion de découvrir les traditions, la musique, la danse, l’artisanat et, bien sûr, la cuisine, de nombreux pavillons représentant des pays du monde entier. Chacun d’eux est une véritable immersion culturelle, offrant aux participants une expérience authentique de la vie et des coutumes des différentes régions du globe. Des démonstrations d’arts traditionnels, des dégustations de plats typiques, des présentations de costumes traditionnels et des performances artistiques en direct font partie intégrante de cette expérience enrichissante.

Les organisateurs se sont engagés à présenter non seulement les cultures les plus connues et les plus représentées, mais aussi à mettre en lumière celles moins connues et des communautés émergentes. Ainsi, les visiteurs auront l’occasion de découvrir des trésors culturels souvent méconnus, tout en renforçant les liens entre les différentes communautés de Mississauga et au-delà.

En plus des pavillons culturels, le Festival Carassauga propose également un éventail d’activités familiales et divertissantes. Outre son aspect festif, le Festival joue également un rôle économique majeur en attirant des milliers de visiteurs chaque année, ce qui stimule l’activité commerciale locale et crée des opportunités pour les entreprises de la région.

Enfin, l’événement ne serait pas possible sans l’engagement passionné de centaines de bénévoles dévoués, qui consacrent leur temps et leur énergie à faire de cet événement une réussite année après année. Leur dévouement incarne l’esprit de communauté et de partage qui caractérise le Festival des cultures Carassauga.