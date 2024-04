Le 11 avril, dans une ambiance de découverte, d’excitation et de créativité, La Passerelle I.D.E a été invitée par Jawad Kassab, consultant et membre du comité aviseur Appel à l’action contre le racisme, afin de permettre au groupe d’étudiants et étudiantes du Collège Boréal, fraîchement arrivés au Canada, de participer à l’exposition annuelle Artist Project Toronto qui met en exergue une variété de créateurs et d’artistes de l’Ontario.

Les jeunes ont eu l’occasion de découvrir et de rencontrer spécialement l’artiste David Tomlin avec qui ils ont eu la chance d’avoir une discussion précieuse sur la vision derrière ses œuvres d’art colorées. « Merci à Jawad Kassab pour l’invitation et d’avoir permis à la délégation des jeunes immigrants de notre programme Résolutions de découvrir les œuvres de David Tomlin et autres créateurs du Artist Project Toronto. Une opportunité de découverte pour ces nouveaux Canadiens. Nous sommes très reconnaissants », admet la directrice générale de La Passerelle I.D.E., Léonie Tchatat.

Une grande variété d’œuvres d’art allant de la peinture à la sculpture, en passant par la photographie et l’art numérique. Chaque pièce était unique et reflétait la diversité des cultures représentées.

Dans sa vision de favoriser la pleine inclusion des communautés noires et racialisées, la Passerelle-I.D.E. y avait délégué sa directrice générale pour accompagner les jeunes. « L’opportunité pour nous de leur faire vivre ces moments est unique et leur permet d’ouvrir leur esprit sur les différentes facettes de la culture canadienne et de se sentir plus inclus. Nous sommes heureux de compter sur des personnalités comme Jawad et bien d’autres qui croient à un Canada diversifié et pluriel », conclut Léonie Tchatat.

Source et photos : La Passerelle I.D.E.

Photo : L’artiste David Tomlin montre quelques-unes de ses œuvres et explique son cheminement artistique aux invités de La Passerelle.