Les finales du Concours d’épellation d’Épelle-Moi Canada (EMC) ont été présentées le 29 mai à l’auditorium principal du campus virtuel immersif de l’organisme. Les finalistes régionaux pour les cycles primaire, moyen et intermédiaire provenaient en majorité du centre-sud-ouest et de l’est de la province, du Québec et de la Nouvelle-Écosse.

Il s’agissait des championnats qui avaient été reportés l’an dernier. « La préparation de notre championnat national a été tout un processus, explique Bayan Kojok d’EMC. Tout d’abord, nous avons dû contacter tous les parents dont les enfants avaient obtenu une première ou une deuxième place lors des championnats régionaux afin de confirmer la participation de leur enfant. Dans le cas contraire, nous avons communiqué avec les enfants qui se sont classés en troisième position. »

Une fois la liste définitive établie, les organisateurs ont envoyé aux parents les invitations à installer la plateforme du campus virtuel. « Nous voulions nous assurer que tout le monde était bien connecté à l’avance afin qu’ils puissent non seulement confirmer qu’ils avaient accès à la plateforme, mais aussi pour qu’ils soient à l’aise de l’utiliser, ajoute Mme Kojok.

« Nous avons créé un calendrier pour les sessions d’entraînement qui ont eu lieu sur notre campus, et ces sessions de formation avaient plusieurs objectifs, dont les principaux étaient de s’assurer que personne n’ait de problèmes techniques avec son microphone ou pour partager sa webcam. Un autre objectif était de voir exactement comment la compétition se déroulerait, puisqu’il s’agissait d’une simulation. »

Mais les préparatifs ne s’arrêtent pas là, il aura fallu mettre en place une équipe pour faire partie du jury, préparer les participants et trouver des prix.

« Nous avons contacté nos partenaires et commanditaires pour leur demander des commandites afin que le travail et les efforts des participants soient récompensés. Ce fût toute une expérience et nous sommes fiers de nos champions qui, malgré la pandémie, ont continué de démontrer leur amour pour la langue française », conclut Mme Kojok.

Classement:

Cycle primaire

1re place: Jade Kiambe Mutaly, École de la Montée de Gatineau

2e place: Julien Gagnon, École internationale Mont-Bleu de Gatineau

3e place: Joel Kinney, École Immaculée-Conception de Niagara

Cycle moyen

1re place: Serge Joe Mel Hopogap, École Georges-P.-Vanier de Windsor

2e place: Foursaint Eken Mouajou, École Carrefour des jeunes de Brampton

3e place: Pierre Olivier Bazinet, École Jeanne-Sauvé d’Orléans

Cycle intermédiaire

1re place: Merrick Han, École Ronald-Marion de Pickering

2e place: Noah Bouchard, École Gisèle-Lalonde d’Orléans

3e place: Haili Jobin, École l’Essor de Tecumseh