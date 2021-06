C’est dans les toutes dernières minutes de l’émission matinale, le mercredi 2 juin, que l’animatrice de Y a pas deux matins pareils, Marjorie April, a annoncé aux auditeurs qu’elle avait accepté le poste à la barre de l’émission Dans la mosaïque à compter du lundi 30 août prochain, et ce, pour un an.

Elle a rappelé son parcours d’une décennie au sein de la Société d’État à Toronto. Depuis son arrivée en Ontario en 2009, elle a passé « la majorité de son temps à l’émission du matin, sauf pour quelques passages au Téléjournal Ontario, à la salle des nouvelles ou encore en remplacement à Montréal ».

L’animatrice a confié que c’est un quart de travail difficile. « Ce n’est pas facile de se lever aux petites heures du matin avant tout le monde. Cela a des avantages, mais c’est difficile sur le corps. Ça, c’est sûr. Mais c’est tellement valorisant en même temps. »

« Vous m’avez nourrie, vous m’avez permis de passer 11 ans avec vous le matin. Si j’ai réussi à le faire, c’est beaucoup grâce aux auditeurs qui sont merveilleux, fidèles au poste. Oui je suis en train de vous annoncer que je m’en vais de l’émission du matin, mais je ne pars pas bien loin. », annonce-t-elle à son public radiophonique.

En effet, les auditeurs du sud de l’Ontario pourront la retrouver, à partir du 30 août, de 15 h à 18 h à l’émission du retour à la maison, Dans la mosaïque.

« On m’a offert de passer à l’après-midi, en mode PM donc, le temps d’un congé temporaire d’un an d’Alison Vicrobeck et j’ai accepté parce que je sais que vous, les auditeurs, vous ne serez pas trop loin, parce que je vais pouvoir partager avec vous mon enthousiasme pour les nouvelles de dernière heure. »

Marjorie April a indiqué que les assidus de Y a pas deux matins pareils lui manqueront. Cependant, elle espère qu’Ils seront aussi au rendez-vous en après-midi à partir de l’automne.

« Une décision qui a été un peu difficile à prendre, mais je pense que c’est la bonne chose à faire, question de dormir un peu plus, du moins un peu plus tard que trois heures et demie, quatre heures du matin. Pendant un an, je pense que mon corps va me remercier », ajoute la nouvelle animatrice de Dans la mosaïque.

« Pour l’instant, je ne peux pas vous dire qui sera l’animateur ou l’animatrice de l’émission du matin. (…) Ce sera annoncé au cours de l’été », conclut Mme April.

Pour sa part, le directeur de Radio-Canada-Ontario, Pierre Ouellette, avait fait parvenir la nouvelle par le biais d’un communiqué aux médias, la veille.

« Marjorie April accompagnera les fins de journée des auditeurs d’ICI RADIO-CANADA PREMIÈRE, du sud de l’Ontario, avec toute la curiosité et la passion de la radio qu’on lui reconnaît, mentionne M. Ouellette. À l’animation de l’émission du retour à la maison, elle prendra le temps d’approfondir et de discuter des thématiques portant sur l’actualité de la région, pour aider les auditeurs à mieux comprendre les divers enjeux. »

« Nous tenons à remercier Alison Vicrobeck pour son engagement à l’animation de cette émission depuis 2019. Malgré son départ temporaire, d’une durée d’un an, notre promesse est de continuer à offrir quotidiennement des rendez-vous de proximité pour éclairer notre public partout en Ontario, poursuit M. Ouellette.

« Marjorie April est une figure appréciée et reconnue par le public et par ses pairs. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur son expérience pour prendre les rênes de l’émission », annonce fièrement le directeur de Radio-Canada pour l’Ontario.

PHOTO (courtoisie de Radio-Canada) – L’animatrlce Marjorie April