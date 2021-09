Les initiatives pour maîtriser la COVID se poursuivent et plusieurs provinces adoptent le passeport vaccinal pour tenter de catégoriser et de distinguer la population vaccinée de celle qui ne l’est pas. Jusqu’à maintenant, l’immunisation complète de la société semble être la seule solution à long terme pour que la COVID ne soit plus qu’un mauvais rêve. Ce passeport entrera en vigueur le 22 septembre.

Il faut savoir que le passeport sera requis seulement pour les activités non essentielles telles que les bars, les concerts, les casinos, les salles de conditionnement physique et les lieux de rassemblements publics. Il ne sera pas requis pour les épiceries, les cliniques de soins et de produits médicaux. Les personnes qui sont exemptées de la vaccination pour des raisons médicales devront présenter une note du médecin.

Pour les premières semaines, le passeport demeure simple. C’est tout simplement le PDF envoyé par courriel lors de l’administration de la dose. Une façon d’y garder l’accès est d’en prendre une capture d’écran avec son cellulaire et de la sauvegarder dans son album photo. La photo sera par la suite facile à retrouver sous l’onglet d’album, car elle sera seule dans son propre album.

Au cours des mois suivants, l’Ontario planifie l’émission d’un passeport numérique plus sécuritaire sous forme d’un code QR ou d’une application mobile. L’objectif est de simplifier et d’accélérer la vérification des renseignements, sans pour autant mettre en danger les renseignements personnels des Ontariens.

Certaines communautés de la province se sont fortement opposées au passeport vaccinal. Depuis, les experts ont remarqué une hausse des produits contrefaits. L’achat de vermifuge pour bétail qui, supposément tuerait le virus, est monté en flèche, si bien que les détaillants ont dû le retirer des étagères.

Le gouvernement rappelle que des initiatives, dont le passeport vaccinal, sont mises en place pour éviter le besoin d’un autre confinement et de laisser la chance à l’économie de récupérer sans accabler les hôpitaux de cas actifs.

