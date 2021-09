Le jeudi 16 septembre, Le Cercle de l’amitié de la région de Peel tenait son assemblée générale annuelle (AGA). Pour la deuxième fois, c’est en ligne que les membres se sont rassemblés pour cet exercice démocratique, à la différence qu’en 2020, l’AGA portait sur une année à moitié impactée par la pandémie tandis que les 12 derniers mois ont été entièrement influencés par elle.

Yves Lévesque, président d’assemblée, a convié Richard Caumartin, président de l’organisme, à partager son rapport.

« La dernière année a présenté plusieurs défis aux employés et membres du conseil d’administration du Cercle de l’amitié. La pandémie de COVID-19 s’éternisant, notre équipe de planification a su s’adapter à la nouvelle normalité pour présenter tout de même aux membres et à la communauté toutes sortes d’activités culturelles, sociales et communautaires.

« Lauraine Côté et notre nouvel adjoint à la direction générale, Dan Zein, ont bien tempéré les hauts et les bas de la pandémie grâce à une saine gestion de nos garderies, ressources humaines et financières, et à la mise en place de nombreux ateliers d’apprentissage, sociaux et communautaires », a commenté M. Caumartin.

« Le Cercle de l’amitié continue à s’adapter et à se réinventer », a mentionné à son tour Lauraine Côté en déposant son rapport, confirmant en cela le constat du président. La directrice générale a ensuite passé en revue les activités de la dernière année conçues pour toutes les générations.

Le Jour des Franco-Ontariens, le spectacle de Noël, le Carnaval Joie de vivre, les ateliers interactifs sur toutes sortes de sujets (littératie financière, chant, alimentation, cultures autochtones, etc.) se sont couplés avec des nouveautés. Ainsi, le Café-partage, une rencontre mensuelle pour aînés tenue en mode virtuel, est une initiative née des nécessités imposées par la pandémie.

Au chapitre financier, le rapport à cet effet a été présenté et, bien que d’inévitables variations se produisent d’une année à l’autre quant aux divers produits et charges – surtout dans un contexte aussi particulier que l’année 2020-2021 –, dans l’ensemble, Le Cercle de l’amitié n’a pas été gravement affecté par les aléas des derniers mois.

Lauraine Côté a également fait part de ses prévisions budgétaires, marquées au sceau d’un certain retour à la normale. Ainsi, la réouverture du bingo en août et l’affluence grandissante dans les garderies – qui, d’ailleurs, bénéficient d’une entente avec la Région de Peel et la Ville de Toronto pour en assurer la stabilité financière – illustrent que de beaux jours sont à venir.

Les élections se sont sans doute révélées un peu décevantes pour le conseil d’administration puisque, des quatre postes à pourvoir, seulement deux ont été comblés. Linda Cooke-Weaver a été élue par acclamation vice-présidente et Jean-Jacques Naigum, administrateur. Le poste de trésorier et un poste d’administrateur sont donc demeurés vacants. Cependant, le président Richard Caumartin a précisé que deux personnes, qui ne se sont pas présentées aux élections, ont récemment manifesté leur intérêt à endosser des responsabilités de sorte que le conseil d’administration pourrait sous peu remédier à cette carence.

PHOTO (archives Le Métropolitain) – Levé du drapeau franco-ontarien à Brampton en septembre 2020: toutes les activités étaient alors encadrées par des règles sanitaires et c’est encore le cas aujourd’hui.