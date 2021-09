Le lundi 20 septembre, le Centre francophone du Grand Toronto (CFGT) tenait son assemblée générale annuelle. Comme le président Jean-Luc Bernard l’a souligné dans son mot de bienvenue, l’année 2020-2021 a été caractérisée par la crise sanitaire. Or, pour le CFGT, il n’y avait là aucune raison de se laisser abattre puisque c’est un excellent bilan que l’organisme a déposé.

Mais avant de se plonger dans l’analyse de ce qui s’est passé au cours des derniers mois, l’invitée d’honneur de la soirée s’est adressée à l’assistance. Natalia Kusendova, députée provinciale de Mississauga-Centre et adjointe parlementaire de la ministre des Affaires francophones, a rendu hommage au CFGT.

« Je peux vous dire que dans ma communauté, à Mississauga, on ressent vraiment l’impact du Centre », a fait remarquer la députée, prenant notamment pour exemple les services d’emploi offerts par l’organisme. Mme Kusendova a aussi salué le travail fait au niveau des programmes d’établissement pour les immigrants et a adressé ses félicitations aux employés pour tout ce qu’ils ont fait pour alléger les problèmes causés par la pandémie.

Petit scoop que la députée a laissé tomber en conclusion de son intervention : elle déposera sous peu un projet de loi sur l’accès aux soins de longue durée pour les francophones.

Le rapport de la directrice générale a levé le voile sur l’élargissement des services et de la clientèle. « Ce sont des résultats que l’on n’a jamais atteints auparavant alors que l’on est en pandémie », s’est étonnée Florence Ngenzebuhoro. L’aide juridique a ainsi été sollicitée par 695 personnes, l’aide alimentaire a servi à plus de 2000 personnes, les services de santé mentale ont été requis pour 3643 clients, etc. En tout, le CFGT a comptabilisé plus de 40 000 interactions avec les clients et, bien que les circonstances imposent un recours fréquent au virtuel, ce sont tout de même 15 770 personnes qui se sont rendues aux bureaux de l’organisme.

Quatre nouveaux programmes ont également été établis : entrepreneuriat des immigrants dans la région de Peel-Halton, formation sur le service à la clientèle, étude sur les besoins en santé mentale dans la région du Grand Toronto et programme de connexions communautaires.

Mme Ngenzebuhoro a également évoqué quelques nouveautés à venir, entre autres l’ouverture d’un nouveau bureau à Scarborough et l’accréditation, prévue pour juin 2022, destinée à favoriser la conformité aux normes et aux pratiques organisationnelles et professionnelles.

Au chapitre des états financiers présentés par le trésorier Aliou Sène, l’assistance a pu remarquer une augmentation du financement de 1 141 000$ en phase avec la croissance de l’organisme. Celui-ci bénéficie d’ailleurs d’une diversité de bailleurs de fonds (gouvernements municipal, provincial et fédéral et autres), ce qui assure une stabilité de ses revenus.

Pour ce qui est des élections, il n’y a guère eu de suspense puisque tous les candidats ont été élus par acclamation. Isabelle Girard et Aliou Sène ont été réélus tandis que Julie Brisson, Émilie Bruneau et Sizwe Inkingi font leur entrée au conseil d’administration.

Le CFGT amorce donc l’année 2021-2022 sur une lancée, répondant en cela aux besoins et aux désirs de la communauté qui a bien besoin de ses services.

PHOTO – Florence Ngenzebuhoro a déposé un excellent bilan.