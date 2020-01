C’est lors de leur assemblée générale annuelle du 25 janvier 2020, que les conseillères et conseillers scolaires de l’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario (ACÉPO) ont élu, par acclamation, Denis M. Chartrand pour un quatrième mandat à la présidence et Sylvie A. Landry à la vice-présidence pour un deuxième mandat.

« Faire rayonner l’éducation publique de langue française est un travail collectif. Ensemble, nous allons continuer à créer des lieux d’apprentissage riches en opportunités et aptes à répondre aux exigences pédagogiques actuelles et futures afin d’offrir à tous les élèves la chance de développer leur plein potentiel », a déclaré Denis Chartrand.

Denis Chartrand est conseiller scolaire au Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario; c’est sa 12e année à la présidence. Sylvie Landry est conseillère scolaire depuis plus de 21 ans au Conseil scolaire Viamonde dont elle assume la présidence depuis deux ans. Tous les deux remercient les conseillères et conseillers scolaires pour leur confiance et pour leur travail acharné au service des élèves.

Le rapport annuel de l’ACÉPO a été présenté aux membres. Il fait état des priorités et initiatives de l’association. Il est disponible sur le site Web de l’ACÉPO au https://www.acepo.org/rapports-annuels/rapport-annuel-2019/.

SOURCE : ACÉPO

PHOTO: Denis Chartrand et Sylvie Landry