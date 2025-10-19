Mot du président de Francophonie en Fête

Chers amis et partenaires,

C’est avec une immense joie et une grande fierté que nous clôturons cette 20e édition de Francophonie en Fête, le plus grand festival de musique francophone gratuit à Toronto. Cet événement n’aurait jamais pu voir le jour sans le soutien inestimable de nombreux partenaires, personnes, institutions, paliers gouvernementaux et bénévoles. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à chacune et chacun d’entre vous.

Mon aventure a débuté à Montréal, où j’ai œuvré comme ingénieur et sonorisateur auprès de nombreux artistes et humoristes de renom tels que Les Soul Attorneys, Édith Butler, France D’Amour, Patrick Norman et Hi! Ha! Tremblay. En parallèle, j’ai participé à des projets d’ingénierie et de conception pour des institutions prestigieuses comme Ex-Centris, le Cirque du Soleil, le TIFF, entre autres. Devenir président s’est donc imposé naturellement, compte tenu de mon expertise approfondie dans le domaine du spectacle.

Il faut aussi se rappeler qu’en 2005, le festival a vu le jour à Ontario Place avec presque rien d’autre que du financement personnel. En 2007, il s’est installé au David Pecaut Square, puis quelques années plus tard dans le quartier de La Distillerie. Depuis cinq ans, il se tient au Bentway, offrant de nombreux avantages : la présence d’exposants, une véritable scène et un abri contre les intempéries. Quant aux spectacles en salle, ils ont successivement eu lieu au Studio Glenn Gould, au Randolph Theatre, puis au Paradise Theatre, un lieu très apprécié de notre public.

Un grand merci à nos artistes, venus des quatre coins de la francophonie, pour avoir partagé leur talent, leur énergie et leur passion. Vous avez su offrir à notre public un véritable voyage musical, alliant tradition et innovation et, pour cela, nous vous sommes infiniment reconnaissants.

Enfin, je tiens à remercier le public torontois, fidèle et curieux, qui a répondu présent et a fait de ce festival un moment de partage et de célébration de notre riche héritage musical. Votre présence a prouvé que la musique, dans toutes ses formes, est un langage universel qui nous unit au-delà des frontières.

Ce festival est bien plus qu’un simple événement culturel. C’est une passerelle entre nos deux cultures, un lien qui nous rappelle l’importance de la diversité, de l’ouverture et de l’échange. Nous avons à coeur de continuer à développer cette belle initiative dans les années à venir et de faire grandir ensemble cette aventure musicale, qui, je l’espère, marquera les esprits et les cœurs pour longtemps.

Merci à toutes et à tous pour votre soutien. Ensemble, nous avons montré que la musique francophone est un vecteur de rassemblement et d’amitié. À l’année prochaine !

Lawrence St-Onge, P. Eng.

Photo : Le président du conseil d’administration