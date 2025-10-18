Richard Caumartin

La directrice générale de Cinéfranco, Marcelle Lean, et son équipe ont dévoilé, le jeudi 9 octobre au cinéma Carlton, la programmation du Festival grand public qui se tiendra du 7 au 16 novembre. Cette 28ᵉ édition placée sous le thème Les facettes de l’humanité promet une mosaïque d’émotions et de récits venus d’horizons variés.

La soirée de lancement, animée par Hadrien Volle, journaliste culturel à Radio-Canada, a permis de présenter les grandes lignes de la programmation. Pendant dix jours, les cinéphiles torontois voyageront à travers des univers bouleversants, des thrillers captivants, des histoires drôles ou touchantes, explorant à chaque projection la richesse de l’expérience humaine.

En avant-première, le public a pu apprécier À bicyclette, un film du réalisateur Mathias Mlekuz. Inspiré d’un fait réel, il raconte l’histoire d’un père et de son meilleur ami qui refont à vélo le trajet de La Rochelle à Istanbul, celui entrepris autrefois par Youri, le fils du réalisateur, avant sa mort tragique. Tour à tour drôle et profondément émouvant, ce long métrage se veut un hommage vibrant à la mémoire de Youri et à la force de l’amitié.

Pour Marcelle Lean, le thème de cette édition prend tout son sens dans un monde marqué par les divisions. Par la sélection des 30 films présentés, elle souhaite mettre en lumière la puissance rassembleuse des récits et des émotions partagées.

« Le point central de cette édition est l’émotion, explique-t-elle. C’est l’expérience de la vie dans toutes ses dimensions et, cette fois-ci, j’ai voulu partager le processus de sélection. Nous étions cinq à choisir les films : Cécile Robertson, codirectrice de Cinéfranco Jeunesse, deux anglophones expérimentés du milieu et Floriane DiSalvo, ancienne responsable des médias sociaux de Cinéfranco. Ensemble, nous avons visionné une cinquantaine d’œuvres avant d’arrêter nos choix. »

Cette année, le festival présentera davantage de longs métrages et moins de courts, ces derniers ayant moins bien fonctionné l’an passé. En revanche, Cinéfranco renforce son partenariat avec RACCORD, un espace solidaire dédié aux cinéastes francophones en milieu minoritaire.

« Nous voulons continuer à encourager et à intégrer le travail artistique des créateurs francophones du pays, souligne Mme Lean. Parmi eux, Quitterie Hervouet, ancienne journaliste au Métropolitain, s’impose comme une talentueuse productrice et scénariste. Son plus récent film, Deux moments de vie, témoigne d’une évolution remarquable. »

Malgré la notoriété grandissante de Cinéfranco, les défis demeurent nombreux : financement, subventions, partenariats…

« Il faut trouver des coprésentateurs sérieux, qui croient vraiment au cinéma, précise la directrice. Cette année, l’Association algérienne soutient les films Fanon et Alger, tandis que Les Français du monde commanditent La Venue de l’avenir de Cédric Klapisch. La diversité, l’émotion et la réflexion sur notre société sont les maîtres mots de cette édition 2025. »

Le festival se conclura avec On sera heureux, le nouveau film de Léa Pool, avec Mehdi Meskar, Aron Archer, Alexandre Landry et Céline Bonnier. L’œuvre raconte le parcours de Saad, un jeune Marocain exilé au Québec, prêt à tout pour sauver l’homme qu’il aime, un réfugié iranien menacé de déportation.

« Léa Pool sera des nôtres pour présenter son film, se réjouit Marcelle Lean. C’est une légende du cinéma, habituée des festivals de Cannes et de Berlin. Nous aurons à cœur de lui réserver un accueil à la hauteur de son talent. Son film est d’une grande sensibilité et j’espère que le public sera nombreux au rendez-vous le 15 novembre. »

Pour toute la programmation du festival, consultez le site cinefranco.com.

Photo : De gauche à droite : Hadrien Volle, Marcelle Lean, la relationniste Élyzabeth Walling, l’actrice Jocelyne Zucco et Florian François de Franc’Open Mic, partenaire du film On ira, et le directeur général de RACCORD, Bruno Boëz