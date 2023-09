Christiane Beaupré

Dans le cadre des festivités du 50e anniversaire du centre communautaire et culturel Le Cercle de l’amitié, l’organisme a proposé plusieurs événements cette année, dont une visite organisée récemment au Conservatoire de papillons de Parcs Niagara, ainsi qu’une balade au Jardin botanique et aux chutes à Niagara Falls.

Cependant, l’événement phare des festivités aura lieu le 14 octobre alors que l’organisme invite ses membres et la francophonie à son Bal d’or, le banquet du 50e anniversaire. Cette soirée mémorable aura lieu à la salle Graydon Hall de l’hôtel Hilton Meadowvale à Mississauga où les administrateurs de l’organisme, membres, partenaires et invités célébreront les succès et les personnes qui ont façonné son histoire. Ce gala sera animé par la l’artiste et comédienne Nathalie Nadon.

Au programme : réception, cocktail et banquet table d’hôte, lancement d’une vidéo commémorative de l’histoire du Cercle de l’amitié, hommage aux bâtisseurs, bénévoles et partenaires du Cercle de l’amitié et spectacle Le Tour du grand bois avec Édith Butler.

La chanteuse, conteuse, musicienne et auteure-compositrice acadienne dont la réputation n’est plus à faire viendra présenter son récent spectacle avec ses cinq musiciens et son énergie légendaire.

Surnommée « la mère de la musique acadienne », Édith Butler flamboie sur scène et promet une prestation festive comme seule cette grande artiste sait le faire.

D’ailleurs, cette énergie hors du commun que la chanteuse dégage sur scène pourrait être résumée par les propos de Françoise Mallet-Joris, femme de lettres belge et française de renom : « une grande voix, une grande présence, une grande joie musicale marquée au sceau de cette qualité rare que seuls les plus grands possèdent : la générosité ».

Une carrière internationale incroyable pour cette Acadienne originaire de Paquetville, au Nouveau-Brunswick. De très grands honneurs lui ont été remis au cours d’une carrière de plus de 50 ans. Une trentaine de prix et d’hommages tels qu’Officier de l’Ordre du Canada (1975), Chevalier de l’Ordre de la Pléiade en France (1979), Prix international de la jeune chanson française (1981), Félix du meilleur spectacle sur scène (1985), Ordre des francophones d’Amérique (1985), Félix de l’artiste s’étant le plus illustré à l’étranger (1986), Prix Hommage les Éloïzes à Moncton (2003), entrée de Paquetville au Panthéon des auteurs-compositeurs canadiens (2007), Prix du Gouverneur général pour les arts de la scène (2009), Prix d’excellence SOCAN pour l’ensemble de son œuvre (2010), Prix d’excellence des arts de la scène du lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick (2012) et, plus récemment, elle a fait son entrée au Panthéon des auteurs-compositeurs canadiens pour l’ensemble de son œuvre (2019).

Ce sera un rendez-vous à ne pas manquer le samedi 14 octobre prochain, car Mme Butler rencontrera le public après son spectacle.

Pour participer au gala, il faut réserver sa place avant le 30 septembre en téléphonant au 905 608-7981 ou en écrivant à l’adresse courriel coordination@cercleamitie.ca.

Photo courtoisie de l’artiste : Édith Butler