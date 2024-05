Le Métropolitain

La nouvelle édition du dictionnaire Le Robert marque une fois de plus son engagement à refléter l’évolution constante de la langue française. En intégrant des mots et expressions qui témoignent de la diversité et de la richesse du vocabulaire contemporain, cette édition permet aux usagers de mieux comprendre et utiliser la langue dans toute sa modernité. Parmi les nombreux ajouts, certains se distinguent par leur pertinence et leur ancrage dans notre quotidien.

L’un des nouveaux termes est « pédibus ». Ce mot amusant désigne une manière de se déplacer à pied en groupe, souvent utilisée dans le contexte scolaire. Le pédibus consiste en une file indienne d’enfants, généralement accompagnés de parents ou de bénévoles, qui se rendent à l’école à pied de manière organisée et sécurisée, rappelant la structure d’un bus. Ce concept, né de préoccupations écologiques et de santé, gagne en popularité et trouve ainsi une place légitime dans notre lexique.

Un autre terme significatif est « sociofinancement », également connu sous le nom de « crowdfunding ». Il s’agit d’un mode de financement participatif où des particuliers peuvent contribuer financièrement à des projets divers via des plateformes en ligne. Cette méthode de financement s’est largement répandue, facilitant la réalisation de projets artistiques, technologiques ou sociaux en impliquant directement la communauté.

Le verbe « déguidiner » fait également son apparition dans cette édition. Originaire du parler québécois, « déguidiner » signifie sortir de sa torpeur, se réveiller ou se remuer après une période d’inactivité. Cette expression colorée illustre bien la richesse et la vitalité de la langue régionale francophone, que Le Robert s’attache à inclure dans son corpus.

Parmi les expressions ajoutées, « boss des bécosses » est particulièrement savoureuse. Cette expression québécoise est utilisée pour désigner quelqu’un qui se croit important mais n’a en réalité que peu d’autorité ou de pouvoir. Elle est souvent employée de manière moqueuse pour relativiser l’importance que s’attribue une personne.

D’autres ajouts notables incluent « influenceur » et « micro-influenceur ». Un influenceur est une personne qui, grâce à sa notoriété sur les réseaux sociaux, peut influencer les comportements et les choix de consommation de son audience. Le micro-influenceur, quant à lui, dispose d’une audience plus restreinte mais souvent plus engagée, ce qui le rend précieux pour les campagnes marketing ciblées.

Le terme « végé » fait aussi son entrée, abréviation de « végétarien » ou « végétalien », témoignant de l’essor des modes de vie et d’alimentation tournés vers le végétal. De plus en plus de personnes adoptent ces régimes pour des raisons de santé, d’éthique ou environnementales, et le dictionnaire Le Robert reflète cette tendance sociétale.

Enfin, le mot « télétravail » devient incontournable dans notre lexique contemporain. Si le terme existait déjà, son usage s’est largement répandu et intensifié avec la crise sanitaire de la COVID-19, transformant durablement notre approche du travail.

La nouvelle édition du dictionnaire Le Robert démontre, une fois de plus, sa capacité à capter et intégrer les évolutions de la langue française. En incluant des termes issus de différentes régions francophones et de divers secteurs de la société, cette édition enrichit notre compréhension et notre maîtrise de la langue. Que ce soit des termes amusants, des concepts novateurs ou des expressions du quotidien, Le Robert nous offre un panorama vivant et dynamique de la langue française telle qu’elle se parle aujourd’hui.

Photo : couverture du dictionnaire Le Robert 2024