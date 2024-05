Richard Caumartin

Les passionnés d’histoire de la Ville reine se sont réunis le lundi 13 mai pour la 38e assemblée générale annuelle (AGA) de la Société d’histoire de Toronto (SHT).

La rencontre a eu lieu au musée de la Maison Campbell, l’ancien siège du Barreau et la première Faculté de droit du Haut-Canada dont la charpente extérieure est en pleine rénovation.

Au programme : bilan de l’année 2023, visite de l’exposition du musée et dégustation d’un gâteau pour souligner les 40 années de fondation de la SHT.

Fondé en 1984, l’organisme n’a reçu sa charte officielle que deux ans plus tard, ce qui a conduit à sa première assemblée générale. Voilà pourquoi il s’agit de la 38e assemblée cette année.

La rencontre était présidée par Dominique Guillaumant, bénévole et guide des Historitours de la SHT. La vice-présidente sortante, Christine Pilotte-Rutland, a présenté le rapport des activités.

« Sortis de la pandémie, nous avons repris nos balades. Certaines visites retraçaient le passé de personnages historiques au cimetière Toronto Necropolis et dans le vieux quartier francophone.

« Christian Bode a fait revivre les expériences du Groupe des Sept en incarnant le rôle de Lawren Harris, et la tournée de La Distillerie s’est faite avec la participation du Collège Boréal dans ses nouveaux locaux », résume Christine Pilotte-Rutland, dans son rapport d’activités.

Bon nombre des réunions mensuelles et conférences ont eu lieu en mode virtuel, et d’autres au théâtre Spadina de l’Alliance française, offert généreusement à la SHT.

« Signalons aussi deux décennies marquant le passage de Lisette Mallet, ajoute-t-elle. D’abord le dévoilement d’une nouvelle plaque historique qui reflète la nature inclusive du Sentier partagé sur les berges de la rivière Humber. L’automne dernier, quelques bénévoles et moi, nous sommes rassemblées en grosses bottes à Mississauga pour planter des arbres en son honneur. » La SHT a aussi revampé son site internet grâce à un partenariat conclu avec le Collège Boréal.

La période d’élection a permis à l’assemblée d’entériner les nominations de Rolande Smith (présidente), Catherine Frelin (vice-présidente), Christian Bode (secrétaire), Sylvie Wieler (trésorière), et les administrateurs Nicole Baboulène, Lynn Biscott, Chantal Smieliauskas et Mathieu Torres. Deux jeunes administrateurs en provenance du Collège Boréal se sont ajoutés au Conseil : Hafsa Barakat et Amine Rhziel.

Catherine Frelin a profité de l’occasion pour remercier chaleureusement, au nom du conseil d’administration, Christine Pilotte-Rutland pour sa contribution et son engagement envers l’organisme.

« Christine a suivi les traces de ses parents, membres fondateurs de la SHT qui se sont aussi dévoués comme bénévoles pendant de nombreuses années, indique Mme Frelin. Elle a assumé la vice-présidence au moment où notre collègue et présidente, Lisette Mallet entamait son combat contre le cancer. C’est donc dans des circonstances difficiles qu’elle a assumé ses fonctions et a pris en main le projet de refonte de notre site internet. Sa contribution a été très appréciée. »

Les participants en ont ensuite profité pour visiter les trois étages de la Maison Campbell avant de se retrouver au sous-sol pour une célébration symbolique et chaleureuse des 40 ans de fondation de la SHT.

Pour l’occasion, une bénévole de la Maison Campbell, membre de l’association Culinary Historians of Canada, avait préparé un gâteau aux fruits à l’ancienne, comme il était cuisiné au XVIIIe siècle.

Depuis 40 ans, les bénévoles de la SHT partagent leur passion pour l’histoire et le patrimoine de Toronto. Grâce à la Société d’histoire, le passé sera toujours présent.

Photo : Les participants à l’assemblée générale