Christiane Beaupré

Le gaspillage alimentaire est un problème mondial majeur, et il se manifeste également dans nos propres foyers. Chaque année, des millions de tonnes de nourriture sont jetées alors qu’elles pourraient être consommées ou utilisées d’une manière ou d’une autre.

Mais heureusement, il existe des moyens simples et efficaces de réduire le gaspillage alimentaire à la maison. En adoptant quelques pratiques, il est possible de minimiser notre impact sur l’environnement et d’économiser de l’argent en même temps.

La planification des repas est l’une des façons pour réduire le gaspillage alimentaire. Avant de faire vos courses, prenez le temps de planifier les repas pour la semaine à venir. Faites une liste des ingrédients dont vous avez besoin et n’achetez que ceux-là. Cela vous évitera d’acheter des aliments superflus qui risquent de se perdre dans le fond du réfrigérateur.

Au lieu de jeter les restes de repas, trouvez des moyens créatifs de les réutiliser. Par exemple, les restes de légumes peuvent être utilisés pour faire une soupe ou un ragoût. Les restes de viande peuvent être transformés en sandwichs ou ajoutés à une salade. En repensant à la façon dont vous utilisez les restes, vous pouvez prolonger leur durée de vie et réduire le gaspillage alimentaire.

Une autre pratique à retenir pour éviter de jeter votre argent à la poubelle est d’assurer une rotation des aliments dans le frigo et de garder votre inventaire à jour.

De plus, une fois par semaine, faites le ménage du frigo. Avant de partir pour faire l’épicerie, déplacer à l’avant de la tablette les aliments qui doivent être mangés rapidement. De cette façon, vous commencerez votre planification à partir de ce qui vous reste.

Avec Google, vous pourrez même réinventer vos restes. « Pâté chinois », « yogourt », « lait », « chou-fleur » et « broccoli » – ou tout ce qui reste dans votre frigo – pourraient partie du menu de votre prochain repas ou collation.

Rangement approprié

Un stockage adéquat des aliments est essentiel pour prolonger leur durée de conservation et éviter qu’ils ne se gâtent prématurément. Même s’ils sont plus chers à l’achat, de bons contenants hermétiques vous permettront de conserver convenablement les restes au réfrigérateur ou au congélateur.

Placez les aliments périssables tels que les fruits et les légumes dans des endroits où ils restent visibles, afin qu’ils soient consommés avant de se détériorer. Saviez-vous que les fruits et les légumes comptent pour 45 % du gaspillage alimentaire en moyenne, et les restants de table, 13 %.

Apprenez à bien utiliser votre frigo et à en gérer l’humidité. Si vous ne savez pas où ranger vos aliments (garde-manger ou frigo), placez-les dans un endroit similaire à celui où vous les avez trouvés à l’épicerie.

Il est facile de bien conserver les aliments. Voici quelques astuces de Stéphanie Tremblay, conférencière à Jour de la Terre Canada : placer les champignons, les oignons et l’ail dans un sac de papier brun; entourer les carottes d’un linge sec et propre ou d’un essuie-tout; le céleri durera plus longtemps s’il est enveloppé dans une pellicule plastique ou d’aluminium.

Pour la barquette d’épinards, placer un linge sec autour du produit et le remettre dans son contenant, ajoute-t-elle. Quant aux fruits, il faut bien les sécher avant de les ranger et les laver juste avant de les consommer.

Pour leur part, les fines herbes « doivent avoir les pieds dans l’eau » (persil, coriandre, basilic, menthe). Rappelez-vous que le basilic n’aime pas le froid alors que la menthe l’adore.

Compostage

Si vous avez des déchets alimentaires, comme des épluchures de fruits et légumes, envisagez de les composter plutôt que de les jeter à la poubelle. Le compostage est un moyen écologique de réduire les déchets alimentaires tout en créant un engrais naturel pour votre jardin ou vos plantes d’intérieur. De nombreuses municipalités offrent des programmes de collecte de déchets organiques pour faciliter le compostage à domicile.

Achats en vrac

L’achat en vrac peut être une excellente stratégie pour réduire le gaspillage alimentaire. Plutôt que d’acheter de grandes quantités d’aliments emballés individuellement, optez pour des options en vrac lorsque cela est possible.

De plus, essayez de portionner les aliments en fonction de vos besoins réels. Par exemple, si vous n’avez besoin que de quelques pommes de terre pour une recette, n’achetez pas un sac entier.

Enfin, sensibilisez et éduquez les membres de votre famille sur l’importance de réduire le gaspillage alimentaire. Impliquez vos enfants dans la planification des repas et la préparation des repas afin qu’ils comprennent l’effort nécessaire pour produire de la nourriture et l’importance de ne pas la gaspiller. Organisez des discussions sur le gaspillage alimentaire et partagez des astuces et des stratégies pour y remédier.

En conclusion, réduire le gaspillage alimentaire à la maison nécessite un engagement et des efforts constants, mais les avantages en valent la peine. Non seulement cela contribue à préserver l’environnement en réduisant les émissions de gaz à effet de serre associées à la production alimentaire et à l’élimination des déchets, mais cela permet également d’économiser de l’argent et de promouvoir une alimentation plus consciente et durable. En adoptant des pratiques telles que la planification des repas, l’utilisation efficace des restes et le compostage, nous pouvons tous jouer un rôle dans la lutte contre le gaspillage alimentaire et créer un avenir plus durable pour les générations futures.

