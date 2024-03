Christiane Beaupré

Dans l’atmosphère invitante de L’Amicale à Whitby, une journée spéciale a été consacrée à célébrer la Journée internationale de la Femme 2024.

Cette année, les organisatrices de l’Association des femmes canadiennes francophones (AFCF) de Durham – dont la présidente de l’organisme Hélène Boudreau – se sont inspirées du thème de l’ONU « Investir en faveur des femmes, accélérer le changement ». Cette thématique résonne particulièrement dans cette communauté, où les dames cherchent à amplifier la voix des femmes et à soutenir leur émancipation à travers des initiatives concrètes.

Parallèlement, nous avons également été inspirés par le thème de la célébration du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec : « Ça gronde ». Tel que souligné par Mme Boudreau, « Ça gronde partout. Partout, des inégalités, des malentendus, des violences, des crises : crise climatique, crise du logement, crise de nos services publics, crise de confiance en nos systèmes. Nos systèmes défaillants, dépassés, à bout de souffle. Nous aussi, on est à bout, en colère et parfois, on a peur.

« C’est vrai, notre feu pourrait s’éteindre, anéanti par nos peines et nos pleurs. Mais non. Il s’attise, il grandit. Il se nourrit des unes et s’alimente des autres. Ça gronde, ça bouillonne et ça fulmine. Ça explose déjà de ce feu qui peut soigner et solidariser, de ce feu qui transforme pour le mieux. »

L’animatrice de la rencontre Hélène Pouliot-Cleare, une spécialiste du domaine de l’éducation maintenant à la retraite, est réputée pour donner la piqûre « tout est possible ». La cinquantaine de participantes – des femmes et des adolescentes de 15 à 90 ans – ont profité de l’occasion pour socialiser, découvrir leurs qualités et leurs talents, accroître la confiance, renforcer la solidarité, s’amuser et s’élever entre femmes en célébration de la Journée internationale des droits des femmes.

L’animatrice a facilité la réflexion pour que les femmes puissent apprendre à se connaître davantage individuellement ainsi qu’à prendre connaissance de leurs nombreuses qualités et compétences trop souvent ignorées. Mme Pouliot-Cleare a démontré « l’importance de la qualité de ses pensées affirmatives et de la détermination d’accomplir ensemble des grandes choses en tant que femmes ».

« Ensemble, nous pouvons accélérer le changement et construire un avenir où les femmes sont pleinement valorisées. La célébration de la Journée Internationale de la Femme à L’Amicale a été un rappel puissant de cette vérité fondamentale », a conclu Mme Boudreau.

Deux jours plus tard, à l’occasion d’un brunch communautaire servi à L’Amicale, des participantes ont exprimé leur enthousiasme à l’égard de la soirée du 8 mars. Certaines ont confié avoir revu fièrement leur longue liste de qualités personnelles.

Photo (AFCF) : Des participantes de la rencontre organisée par l’AFCF