Dans le cadre des activités présentées pour la Semaine de la francophonie à Toronto (SFT) coordonné par le Collège Boréal et le Comité organisateur de la SFT, une journée de festivités familiales était offerte de façon virtuelle le samedi 27 mars. Des activités culturelles, littéraires et scientifiques, jeux-questionnaires et vidéos étaient au menu et visaient à rejoindre les petits et les grands.

Les célébrations ont commencé en avant-midi avec Émile aime les haricots, la lecture d’une histoire par la chanteuse et comédienne Nathalie Nadon et son fils Émile Barber. Pour l’occasion, les enfants pouvaient télécharger le livre écrit par Janie Renée ainsi qu’un cahier d’activités.

Cette lecture a été suivie de « Swag ta santé! », un atelier de Zumba actif présenté par les animatrices Rosine Safiatou Kuiteng Ngansop et Darline-Pilar Drouinaud durant lequel les jeunes étaient invités à bouger sur les rythmes de musique d’ici et d’ailleurs.

Les plus jeunes étaient vraiment gâtés ce jour-là avec des présentations de Mamie Gâteau de la série Minivers de TFO et une séance d’improvisation avec le duo DaFlo (Daphney Joseph et Florian François), deux comédiens qui enseignent l’impro partout en Ontario depuis quatre ans.

Puis le Conseil scolaire catholique (Csc) MonAvenir a présenté une lecture animée du livre Aboie Georges et des jeux pour les petits, suivi du conte musical Pierre et le loup du compositeur Sergei Prokofiev proposé par Amaury Suchon, professeur de musique à la Toronto French School (TFS). Les participants ont eu l’occasion de plonger dans l’univers enchanteur des animaux de la forêt au son des cordes, des clarinettes et des hautbois.

Durant l’heure du lunch, Madame Tina du Csc MonAvenir a aidé les parents en ligne à confectionner une recette simple, soit un croque-monsieur à la béchamel. Par la suite, Marjorie Decriem de la TFS a mis à l’épreuve les capacités de concentration des participants autour du projet Dis-moi dix mots, un petit travail d’écriture encadré lors duquel ils ont découvert des expressions savoureuses du monde entier.

Au cours de l’après-midi, le Centre francophone du Grand Toronto a offert un atelier intitulé « Vivre la francophonie épanouie au sein d’une diversité inclusive », des jeux et chansons pour toute la famille.

Le journaliste Nicolas Haddad de Radio-Canada a parlé de son rôle de professionnel de l’information et a répondu aux questions du public.

Les enfants ont ensuite participé activement au spectacle du magicien Elvine, suivi d’un atelier de théâtre interactif dont l’objectif était d’apprendre aux élèves de la 9e à la 12e année les rudiments des concepts et des techniques de théâtre étudiés au niveau universitaire. Grâce au campus Glendon de l’Université York, les participants ont abordé et approfondi de nouveaux concepts théâtraux tels que le travail sur l’objet, la création d’un personnage et l’improvisation.

Carl-Edwin Michel de Radio-Canada Ontario s’est amusé à comparer la Playstation 5 et la Xbox Series X en expliquant les dernières innovations des fabricants et dans le cadre de Ça me branche, il a parlé des dernières innovations en matière d’avatars et du futur avec les méta-humains.

Les étudiants du Collège Boréal ont ensuite animé un jeu « Kahoot » avant la clôture de cette journée bien remplie avec l’animatrice Nathalie Nadon. Le tout s’est terminé par une vidéo de Radio-Canada intitulée L’ABC sur le racisme systémique durant laquelle Nicolas Ouellet a commenté des enjeux de société d’actualité. Bref, une journée bien remplie au sein de la Semaine de la francophonie de Toronto.

PHOTO – « Elvine le magicien » s’est livré à quelques tours de passe-passe avant de dialoguer avec le public.