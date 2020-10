Le mercredi 30 septembre, des représentants des organismes francophones des régions de Peel, Dufferin et Halton se réunissaient dans le cadre de leur Table de concertation. Une des coprésidentes, Arwinder Kaur, a animé la rencontre.

Comme toujours, bon nombre de sujets ont été abordés mais les aînés et les nouveaux arrivants ont été particulièrement choyés.

Le Comité local en immigration francophone mettra ainsi en place une activité à l’occasion de la Semaine nationale de l’immigration francophone. Il s’agira d’une présentation accompagnée d’un panel de discussion. L’événement se tiendra en ligne le 3 novembre à 18 h et portera sur les effets du racisme et de la discrimination et comment s’outiller pour y faire face. Les détails relatifs à la manière de s’inscrire seront publicisés au début du mois d’octobre et, bien qu’aucune restriction ne sera appliquée, l’activité s’adresse en priorité aux résidents de Peel, Dufferin et Halton.

Du côté des personnes âgées, Retraite active de Peel a décidé de mettre l’accent sur la santé mentale en situation de confinement. Pour briser l’isolement des aînés, l’organisme dispose d’ailleurs d’un réseau d’entraide qu’il a mis sur pied et qui peut s’avérer utile en ces temps de pandémie. Qui plus est, Retraite active offre une programmation en ligne pour ses membres et a récemment établi un partenariat avec le Centre francophone du Grand Toronto pour convaincre la Région de Peel d’inclure les aînés de langue française dans son prochain plan stratégique.

Fidèles à la procédure habituelle, les membres de la Table ont également partagé leurs dernières nouvelles et les comités ont procédé à une mise à jour de leurs activités.

Dans un tout autre ordre d’idée, la réunion a été l’occasion de discuter de la relève au sein de la Table. Arwinder Kaur, en son nom et celui de sa coprésidente, Lauraine Côté, a invité les participants à envisager de prendre le relais puisque leurs mandats respectifs viennent à échéance.

Avec les prochains mois qui, pour des raisons bien connues, seront faits d’incertitude et d’imprévus, les organismes se préparent à une fin d’année un peu terne mais occupée.

PHOTO – Arwinder Kaur