Les dés sont jetés : les Ontariens savent désormais qu’ils ne verront pas la fin des mesures de confinement avant le mois de mai dans le meilleur des cas. Alors que passer des heures à se divertir devant un écran était jusque-là un plaisir coupable, il s’agit presque maintenant d’une nécessité.

Le site culturetheque.com constitue à ce propos une ressource précieuse pour ceux qui sont à la recherche d’une banque multimédia de documents en français. Cet outil développé par l’Institut français et l’Alliance française met à la disposition des internautes des documentaires sur la science, l’archéologie, les enjeux de société, etc., tant pour les adultes que les enfants. Loin de n’être qu’une cinémathèque, le site web est aussi une bibliothèque puisqu’il propose un éventail de romans d’hier à aujourd’hui, des bandes dessinées, des essais, de la poésie, etc. Une grande variété de magasines est également offerte à la curiosité des internautes.

La section consacrée aux œuvres écrites et à l’imprimée en général est d’ailleurs parmi les plus complètes du site. Celui-ci réserve aussi des surprises dans sa section audio : reggae, jazz, rap, opéra, rock et plusieurs autres styles attendent les visiteurs désireux de découvrir de nouveaux sons.

Pour ceux qui recherchent une expérience auditive d’un autre genre, le site donne aussi accès à des narrations de nombreux livres rédigés, pour certains, par de vieux routiers de la littérature, voire des auteurs classiques, et pour la plupart par des auteurs de la relève. On trouve également des milliers d’extraits d’émissions de radio sur de fascinants sujets et des entrevues avec des personnalités de renom.

Qui plus est, les petits ne sont pas en reste avec un choix de comptines, berceuses et albums jeunesses.

Autre particularité du site : ses créateurs ont pensé aux francophiles en mettant à leur disposition des ressources littéraires de divers niveaux destinées à ceux qui apprennent la langue française.

Bref, il y a définitivement de tout et pour tous les goûts sur culturetheque.com. Le seul prérequis est d’aimer le français!

PHOTO : Le site Culturethèque