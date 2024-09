Organisé par la SODEC et le Bureau du Québec à Toronto en marge du Festival international du film de Toronto 2024, le Cocktail Québec créatif a rassemblé, le dimanche 8 septembre, près de 400 personnes du milieu de l’industrie du cinéma au restaurant Ocho de la Ville reine. Occasion pour les artisanes et artisans du cinéma québécois d’échanger autour des atouts du cinéma québécois et canadien.

Dramane Denkess

Sur l’invitation de Louise Lantagne, présidente-directrice générale de la SODEC, et en présence de Marianna Simeone, cheffe de poste au Bureau du Québec à Toronto (BQT), plusieurs actrices et acteurs du 7e art ce sont réunis pour célébrer le cinéma québécois. Une activité de réseautage bien pensée qui permet avant tout aux femmes et aux hommes du milieu de tisser des liens de coopération cinématographique au-delà des frontières québécoise et canadienne.

« Ce type d’événement qu’on organise ce soir, on le fait à Berlin, à Cannes et également à Toronto. C’est une activité de réseautage très importante. Là, il y a 400 noms sur la liste. Avec peut-être 80 Canadiens, et le reste c’est vraiment des gens de l’international (des distributeurs, programmateurs de films, producteurs, les gens de la télé également, TV5, Apple TV, etc.). Donc ce type d’événement nous permet d’être dans un esprit créatif d’exportation, de diffusion, de rayonnement et de monétisation de notre cinéma », détaille Louise Lantagne.

Le Festival international du film de Toronto (TIFF), proposait au total 15 films produits, coproduits ou réalisés par des Québécoises et des Québécois présents au TIFF cette année. Parmi eux, 13 font partie de la sélection officielle du festival.

De plus, près de 200 professionnels de l’industrie cinématographique du Québec (producteurs, cinéastes, distributeurs, comédiens) étaient déjà sur place pour participer aux différentes activités commerciales, de réseautage ou pour présenter leur film.

Pour Marianna Simeone, ce rendez-vous de partage, du donner et du recevoir au TIFF est un événement à promouvoir et à pérenniser « car une rencontre de cette qualité-là, c’est de la stratégie. Le Québec a 15 films représentés. C’est grâce aux efforts et à la stratégie SODEC. Au BQT, nous appuyons à 100 % les efforts de nos agences comme la SODEC qui vient avec un cadre et un écosystème de rayonnement de notre cinéma », dit-elle.

Pour une deuxième année consécutive au TIFF, la Société de développement des entreprises culturelles a invité des membres de la clientèle en édition musicale du Québec à rencontrer leurs pairs provenant d’ailleurs au Canada. Avec pour objectif notamment de créer plus d’occasions d’affaires pour accroître la synchronisation de musique québécoise sur les contenus audiovisuels canadiens.

Photo : Marianna Simeone du BQT (à gauche) et Louise Lantagne de la SODEC