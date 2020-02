Pendant près de 14 ans, Claire Francoeur a été directrice des communications et du marketing au Conseil scolaire Viamonde. Le mercredi 5 février, elle entamait une nouvelle étape de sa carrière en joignant l’équipe de l’Université de l’Ontario français à titre de directrice des communications, du marketing et de la promotion.

Claire Francoeur

En termes de responsabilités, il ne s’agira donc pas d’un changement drastique pour celle qui fut successivement, avant son entrée en fonction à Viamonde, journaliste et directrice de la station CHLT au Québec, puis directrice de deux stations régionales de Radio-Canada en Ontario et enfin gestionnaire des opérations à CBC Radio News.

Côtoyer ceux et celles qui ont jeté les bases de l’université francophone et qui continuent à se dévouer pour assurer son succès constitue le couronnement d’une carrière de plus de 30 ans dans le domaine des communications. « C’est un honneur de travailler pour l’Université de l’Ontario français et de faire partie de cette équipe de pionniers, commente Mme Francoeur. C’est vraiment génial! »

L’Université de l’Ontario français a vécu bien des incertitudes depuis sa fondation mais est maintenant fermement en selle et compte accueillir sa première cohorte d’étudiants à l’automne 2021.