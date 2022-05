La galerie Thompson Landry vient d’annoncer le retour à Toronto du célèbre artiste montréalais Yoakim Bélanger pour son exposition solo intitulée Chaos. Cette nouvelle série dynamique sera exposée dans l’espace Stone Distillery de la Galerie, au 32 Distillery Lane, jusqu’au 15 mai 2022.

Cette exposition passionnante de 17 œuvres et le lancement à Toronto du nouveau livre de Yoakim Bélanger, I need more space. Ce magnifique ouvrage est une superbe rétrospective de son travail, qui emmène le lecteur dans un voyage à travers ses 20 ans de carrière.

Chaos, un examen dramatique de l’esprit humain, explore les frontières entre l’abstraction et la figuration. Dans cette nouvelle série, les sujets sont réduits à des formes abstraites et des touches de couleur, parallèlement à l’intention de l’artiste de dépouiller l’humanité de son essence.

La galerie Thompson Landry présentera les dernières œuvres de Yoakim Bélanger sur miroir en acier inoxydable, aluminium et acier oxydé, ainsi qu’une série d’œuvres en édition limitée sur papier fait main.

Source : Galerie Thompson Landry