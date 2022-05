À peine une dizaine de jours après la fin du mois de la prévention de la fraude, l’Association des juristes d’expression française de l’Ontario (AJEFO) de concert avec le Centre d’information juridique de l’Ontario (CLJO) sont revenus sur le sujet lors de l’atelier présenté le mercredi 13 avril.

En compagnie de Violetta Jean, animatrice et stagiaire à l’AJEFO, les participants à la rencontre virtuelle sur la Protection contre la fraude en ont appris davantage sur les divers types de fraudes et les meilleures façons de s’en protéger. Nul n’est à l’abri des fraudeurs qui sont à l’œuvre 12 mois par année en ligne, par la poste, en personne et par téléphone.

L’animatrice a d’abord précisé qu’une fraude consiste « à gagner de façon malhonnête la confiance d’une personne dans le but de lui vendre un produit ou un service, d’obtenir de l’argent ou un objet de valeur », définition tirée du Guide d’information Non à la fraude de la Fédération des aînés francophones du Canada. Voici quelques types de fraudes (ou escroqueries) qui ont été présentées ainsi que des précautions à prendre pour ne pas tomber dans le piège des fraudeurs.

Fraudes en personne

Savez-vous que la loi ne permet à personne de venir directement frapper à votre porte pour vous vendre un produit? Certains « vendeurs » le feront en prétextant qu’ils vous ont téléphoné avant de venir. C’est là un premier indice de malhonnêteté. D’autres astuces qui devraient vous mettre la puce à l’oreille : vous ne savez pas à qui vous avez affaire; la personne n’a pas de pièce d’identité avec photo et nom de la compagnie, vous devez signer un contrat tout de suite et, surtout, ce que l’on vous propose est trop beau pour être vrai.

Qu’il s’agisse d’abonnements avec des offres d’essai de produits ou services, il ne faut jamais donner le numéro d’une carte de crédit pour une période d’essai gratuite à laquelle se greffera un abonnement mensuel payant, et ce, à votre insu. Il est parfois difficile de mettre fin à ces paiements automatiques sur votre carte.

Parmi les précautions à prendre, il faut bien se renseigner sur l’entreprise ainsi que sur les clauses d’annulation et le retour des produits. Il faut aussi vérifier attentivement votre relevé de carte de crédit : la somme facturée doit correspondre à celle indiquée sur la facture.

Vol d’identité

Certains fraudeurs se spécialisent dans le vol d’identité, ce qui signifie qu’ils convoitent « vos renseignements personnels à des fins diverses : faire des achats, obtenir un passeport, recevoir des prestations, demander un prêt, etc. », mentionne Mme Jean. Parmi leurs moyens de recherche privilégiés figurent la fouille de vos poubelles (eh oui!), la saisie de vos données en ligne à l’aide de logiciels espions en plus du piratage et de l’hameçonnage.

Encore là, parmi les précautions à prendre, il est recommandé de ne pas donner de renseignements personnels au téléphone, par texto, par courriel ou sur Internet y compris les médias sociaux et les réseaux Wi-Fi publics. Il est conseillé d’avoir un mot de passe « sécuritaire » et distinct pour chaque compte en ligne et de s’assurer qu’un symbole de cadenas verrouillé soit visible sur le site où vous faites un paiement.

Fraudes ciblant les contribuables

À cette période de l’année, vous recevrez peut-être un texto ou un courriel de l’Agence du revenu du Canada (ARC) dans lequel on vous demande de fournir vos renseignements bancaires pour obtenir votre remboursement, soyez sur vos gardes. Sachez que les courriels de l’ARC de demandent jamais ni ne donnent d’informations financières. Il serait prudent de vérifier votre information en ligne à « Mon dossier » ou en téléphonant au 1-800-959-8181.

Il est impossible d’énumérer la panoplie incroyable des fraudes possibles tellement il y en a. Pour résumer, voici les indices de fraudes les plus communs : des appels ou des demandes d’amitié non sollicités ainsi que des offres extraordinaires. Rappelez-vous que si cela vous semble trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas.

Cependant, une chose est certaine, soyez vigilant en tout temps et rappelez-vous que la meilleure personne pour vous protéger, c’est vous. Entre-temps, si vous repérez une fraude, il est important d’avertir le Centre antifraude du Canada à l’adresse antifraudcentre-centreantifraude.ca et cliquez sur l’onglet « Signaler une fraude ».

————

Ce texte a été rédigé en partie à partir de l’information fournie par Violetta Jean de l’AJEFO.

Photo :Violetta Jean (Photo : site de l’AJEFO)